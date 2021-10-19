https://sputnik-georgia.ru/20211019/zakrytie-shkol-ne-vykhod-schitayut-v-minobrazovaniya-gruzii-260860273.html

Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии

Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии

В Грузии показатель инфицирования коронавирусом среди учителей составляет 1%, а среди учеников – 0,8%, но тем не менее многие школы временно прекратили... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T16:36+0400

2021-10-19T16:36+0400

2021-10-19T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Закрытие школ не выход из сложной эпидемиологической ситуации, заявила заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе журналистам.По ее словам, по последним данным, в Грузии показатель инфицирования коронавирусом среди учителей составляет 1%, а среди учеников – 0,8%. Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>В Грузии 2084 государственные школы, в которых работают около 62,7 тысячи учителей и учатся 609,1 тысячи детей.Новый учебный год в Грузии начался 15 сентября с дистанционного обучения, в классах же учеба возобновилась с 4 октября. С возобновлением учебного процесса в школах с целью предотвращения распространения коронавируса ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на коронавирус педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического, школьных приставов. Учебные заведения снабжены средствами дезинфекции, строго соблюдаются все меры предосторожности для создания безопасной учебной среды для детей. Однако предотвратить проникновение коронавируса удается не везде, поэтому классы, а иногда всю школу приходится переводить на карантин.Министерство образование еще раз призывает педагогический состав, школьников и их родителей максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Как отмечают в ведомстве, школы полностью оснащены предметами и инвентарем, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасной учебной среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, школа, коронавирус covid-19