https://sputnik-georgia.ru/20211020/barselona---dinamo-kiev-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261313820.html

"Барселона" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Барселона" и "Динамо" Киев 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T09:36+0400

2021-10-20T09:36+0400

2021-10-20T09:36+0400

футбол

прогноз на футбольный матч

фк "динамо" киев

лига чемпионов уефа

фк "барселона"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261313793_0:105:3077:1836_1920x0_80_0_0_705d777f58d7417c1eab2bdbbf181388.jpg

В это сложно поверить, но в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, "Барселона" не забила ни одного (!) гола. Нонсенс, но факт. "Сине-гранатовые" с одинаковым счетом 0:3 проиграли "Баварии" (дома) и "Бенфике" (на выезде). Вполне логично, что "Барса" занимает последнее место в группе "Е".Всем уже давно понятно – без Месси на поле и с Куманом на посту главного тренера в "каталонском королевстве" не все в порядке. Но, кажется, Лапорта не собирается убирать нидерландского специалиста с капитанского мостика и футболистам придется смириться и продолжать играть дальше.После поражения от "Бенфики" "Барселона" также безвольно уступила в Примере мадридскому "Атлетико" (0:2), но в последнем туре все же опомнилась и переиграла "Валенсию" (3:1). Особенно хорош был в том матче Ансу Фати.Динамовцы Киева, как и "Барселона", в этой Лиге чемпионов еще не забивали. Единственное отличие от испанского гранда – у подопечных Мирчи Луческу есть одно набранное очка. В первом туре киевляне разошлись миром (0:0) с "Бенфикой". А вот от "Баварии" украинцы получили пять безответных пробоин (0:5).Если "Барселона" не хочет бороться лишь за третье место и Лигу Европы, ей надо начинать побеждать. Букмекеры считают испанцев ярко выраженным фаворитом матча и предлагают на ее победу скромный коэффициент 1,3 (против 10 у Киева).Почти уверен – у себя дома "сине-гранатовые" победят. Если нет, то в пору будет "прикрывать лавочку". Но цифры 1,3 меня как-то не очень вдохновляют. Обращу ваше внимание на тот факт, что в восьми из последних 10 матчей "Барселона" пропускала. Свои ворота на замке подопечные Кумана сохранили только в играх с "Кадисом" (0:0) и "Леванте" (3:0). Далеко не самые сильные соперники.Как мне кажется, с такой обороной соперника у "Динамо" есть неплохие шансы забить – киевлянам тоже надо открывать свой голевой счет. Но это обстоятельство не отменяет победы "Барселоны".Ставка: "Барселона" победит и в матче будет забито больше 2.5 мячей за 1,7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/chelsi---malm-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261307384.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

футбол, прогноз на футбольный матч, фк "динамо" киев, лига чемпионов уефа, фк "барселона"