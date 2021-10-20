https://sputnik-georgia.ru/20211020/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-219-261319724.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 219

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 219

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 2 348 пациентов, а с начала пандемии – 619 285 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T10:51+0400

2021-10-20T10:51+0400

2021-10-20T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 219. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 675 771 случай заражения. Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 348 человек, с начала пандемии – 619 285. Скончались 9 588.За сутки сделано 57 301 тест, в том числе 36 635 на антиген и 20 666 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,11%, за последние 14 дней – 8,79%, за последние семь дней – 9,02%.К этому времени в Грузии сделано 1 926 893 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 543.В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 5 679, в ковид-гостиницах – 1 003.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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