https://sputnik-georgia.ru/20211020/gruzinskie-predprinimateli-vystupayut-za-vvedenie-obyazatelnoy-vaktsinatsii-261306491.html

Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации

Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации

Сегодня необходимо предпринять эффективные, смелые и конкретные шаги на благо нашего общества и страны, заявила Бизнес-ассоциация Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T07:01+0400

2021-10-20T07:01+0400

2021-10-20T07:01+0400

пятая волна

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вакцинация от коронавируса

бизнес-ассоциация грузии

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии (БАГ) призывает жителей Грузии не мешкать с вакцинацией, а правительство – изучить и перенять практику обязательной иммунизации из других стран.В Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, показатель инфицирования составляет уже 9,77%. Специалисты заговорили о пятой волне коронавируса. Представители власти и врачи призывают население к вакцинации, соблюдению мер безопасности, но о введении более строгих ограничений пока речи нет.БАГ считает эпидемиологическую ситуацию тревожной как для граждан, так и для страны и бизнес-сектора."Показатель инфицирования, которая приближается к 10% на начальном этапе волны, настолько настораживает, что исходя из предыдущей практики, можно предсказать, с какими ограничениями может столкнуться бизнес-сектор. Вот почему мы призываем компании, работающие в частном секторе, быть более активными в ускорении темпов вакцинации, поскольку многие компании стали жертвами этой пандемии, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы избежать таких последствий", – отмечено в заявлении Бизнес-ассоциации.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.По состоянию на 18 октября, в Грузии провели 1 914 269 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 902 660 человек, что составляет 31,6% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211017/pyataya-volna-koronavirusa-nachinaetsya-v-gruzii-s-vysokogo-pokazatelya---epidemiolog-260625839.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, бизнес-ассоциация грузии, коронавирус covid-19