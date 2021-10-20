https://sputnik-georgia.ru/20211020/eksport-iz-gruzii-vnov-rastet-chto-vyvozit-strana-261314660.html

Экспорт из Грузии вновь растет: что вывозит страна

Экспорт из Грузии вновь растет: что вывозит страна

Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 24% и составил 2 981,3 миллиона долларов 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T09:01+0400

2021-10-20T09:01+0400

2021-10-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 10 009,7 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Согласно предварительным данным "Сакстата", импорт в январе-сентябре 2021 года составил 7 миллиардов долларов, что на 21,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с января по сентябрь составил 4 миллиарда долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-сентябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 75,5%, трикотажных изделий – на 70%, фундука и других орехов – на 41,9%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на медные руды и концентраты – на 3,2%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 202,3%, вычислительных машин и их блоков – на 142%, грузовых автомобилей – 77,3%, нефти и нефтепродуктов – на 57,2%, телефонных аппаратов – 37,6%.В то же время, импорт пшеницы упал на 15,6%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 3,9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика грузии, статистика