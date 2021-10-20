Экспорт из Грузии вновь растет: что вывозит страна
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - грузовое судно и портовые краны
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 24% и составил 2 981,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 10 009,7 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Согласно предварительным данным "Сакстата", импорт в январе-сентябре 2021 года составил 7 миллиардов долларов, что на 21,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии с января по сентябрь составил 4 миллиарда долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
В январе-сентябре 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 75,5%, трикотажных изделий – на 70%, фундука и других орехов – на 41,9%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на медные руды и концентраты – на 3,2%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 24% и составил 2 981,3 миллиона долларов. Вывоз местной продукции в общем объеме экспорта составляет 72,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 202,3%, вычислительных машин и их блоков – на 142%, грузовых автомобилей – 77,3%, нефти и нефтепродуктов – на 57,2%, телефонных аппаратов – 37,6%.
В то же время, импорт пшеницы упал на 15,6%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 3,9%.
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