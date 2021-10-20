https://sputnik-georgia.ru/20211020/fond-geytsov-dal-dengi-na-preparaty-ot-koronavirusa-dlya-bednykh-stran-261322919.html

Фонд Гейтсов дал деньги на препараты от коронавируса для бедных стран

Фонд Гейтсов дал деньги на препараты от коронавируса для бедных стран

Новая инициатива фонда призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T12:39+0400

2021-10-20T12:39+0400

2021-10-20T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Бедные страны получат новое лекарство от коронавируса, разработанное американской фармацевтической компанией Merck&Co – на ускорение этого процесса благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов, говорится в сообщении фонда.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 219 >>>Ранее Merck&Co cообщил об успешном испытании таблеток молнупиравир, которые снижают на 50% угрозу госпитализации и летального исхода от коронавируса. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Отмечается, что препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.Бедным странам во время пандемии коронавируса, по словам Мелинды Гейтс, вечно приходилось всего ждать – от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Поэтому эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.И хотя данный препарат пока еще не одобрен регуляторами во множестве стран, в том числе в Малайзии, Южной Корее и Таиланде, эти государства уже ведут переговоры о приобретении таблеток.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19