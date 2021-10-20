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Фонд Гейтсов дал деньги на препараты от коронавируса для бедных стран
Фонд Гейтсов дал деньги на препараты от коронавируса для бедных стран
Новая инициатива фонда призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T12:39+0400
2021-10-20T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Бедные страны получат новое лекарство от коронавируса, разработанное американской фармацевтической компанией Merck&amp;Co – на ускорение этого процесса благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов, говорится в сообщении фонда.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 219 &gt;&gt;&gt;Ранее Merck&amp;Co cообщил об успешном испытании таблеток молнупиравир, которые снижают на 50% угрозу госпитализации и летального исхода от коронавируса. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Отмечается, что препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.Бедным странам во время пандемии коронавируса, по словам Мелинды Гейтс, вечно приходилось всего ждать – от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Поэтому эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.И хотя данный препарат пока еще не одобрен регуляторами во множестве стран, в том числе в Малайзии, Южной Корее и Таиланде, эти государства уже ведут переговоры о приобретении таблеток.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19

Фонд Гейтсов дал деньги на препараты от коронавируса для бедных стран

12:39 20.10.2021
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© AP Photo / Sakchai LalitЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Sakchai Lalit
Новая инициатива фонда призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Бедные страны получат новое лекарство от коронавируса, разработанное американской фармацевтической компанией Merck&Co – на ускорение этого процесса благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов, говорится в сообщении фонда.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 219 >>>
Ранее Merck&Co cообщил об успешном испытании таблеток молнупиравир, которые снижают на 50% угрозу госпитализации и летального исхода от коронавируса. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Отмечается, что препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.

"Финансирование призвано поддержать различные виды деятельности, необходимые для развития и производства генерических версий препарата, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Бедным странам во время пандемии коронавируса, по словам Мелинды Гейтс, вечно приходилось всего ждать – от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Поэтому эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.
И хотя данный препарат пока еще не одобрен регуляторами во множестве стран, в том числе в Малайзии, Южной Корее и Таиланде, эти государства уже ведут переговоры о приобретении таблеток.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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