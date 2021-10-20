https://sputnik-georgia.ru/20211020/glavnoe-o-covid-na-20-oktyabrya-v-gruzii-vozroslo-chislo-tyazhelykh-patsientov-261321141.html

Главное о COVID на 20 октября: в Грузии возросло число тяжелых пациентов

Главное о COVID на 20 октября: в Грузии возросло число тяжелых пациентов

Самой "горячей точкой" ковид-заражения в стране все еще остается грузинская столица, за ней следуют регионы Имерети и Кахети 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T12:23+0400

2021-10-20T12:23+0400

2021-10-20T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские врачи из 5 219 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 1 775 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 142, Имерети – 907, Квемо Картли – 375, Шида Картли – 442, Гурии – 104, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 879, Мцхета-Мтианети – 104, Самцхе-Джавахети – 101, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 51.В Грузии за последние сутки сделано 57 301 тест на коронавирус: 36 635 – на антиген, 20 666 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 675 771 случай инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 348 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 619 285 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 9 588.Коронавирус в Грузии - начало пятой волны >>>На данный момент в Грузии 46 872 активных случая, из них 5 679 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 300 пациентов тяжелое, из них 269 подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом 1 003 пациента находятся в ковид-гостиницах, 40 190 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 32 777. Показатель положительности по данным на 19 октября составляет 9,11%, за две недели – 8,79%, за семь дней – 9,02%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19