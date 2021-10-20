https://sputnik-georgia.ru/20211020/gruziya-otkryla-na-svoikh-granitsakh-punkty-vremennoy-izolyatsii-dlya-kovid-infitsirovannykh--261333935.html

Грузия открыла на своих границах пункты временной изоляции для ковид-инфицированных

Грузия открыла на своих границах пункты временной изоляции для ковид-инфицированных

Пункты временной изоляции уже открыты в Тбилисском международном аэропорту, КПП "Сарпи", КПП "Красный мост" и "Садахло - автомобильная" 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T15:19+0400

2021-10-20T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пункты временной изоляции для ковид-инфицированных визитеров открыты на границах Грузии, сообщает Служба доходов Минфина.Один из таких пунктов открыт на контрольно-пропускном пункте "Садахло - автомобильная" (грузино-армянская граница) для пересекающих границу граждан, у которых подтвердился коронавирус или есть подозрения на наличие инфекции.КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше>>По данным ведомства, в случае выявления или подозрения на наличие инфекции гражданин переводится в изолированное помещение.По словам заместителя главы Службы доходов Минфина Владимира Хундадзе, пункты временной изоляции открыты на четырех интенсивно работающих пограничных пропускных пунктах: Тбилисский международный аэропорту, КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) , КПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) и "Садахло - автомобильная".Проект "Обеспечение устойчивости управления границами и миграцией в Грузии" был реализован Международной организацией миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения."Еще раз хочу поблагодарить международные организации за поддержку проекта. Мы надеемся, что наше плодотворное, ориентированное на результат сотрудничество будет продолжаться и в будущем", – сказал Владимир Хундадзе.По его словам, изоляционные пункты на границе в контексте глобальной пандемии – важный шаг в защите защиты здоровья граждан и в то же время способствуют законной миграции.

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новости, грузия, кпп, коронавирус covid-19