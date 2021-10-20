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Курс лари на среду – 3,1369 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,1369 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0025 лари по отношению к доллар 20.10.2021, Sputnik Грузия
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,1369 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0025 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,1369 GEL/$1

09:20 20.10.2021 (обновлено: 09:27 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0025 лари по отношению к доллар
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,1369 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0025 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 20 октября
Кросс-курс основных валют на 20 октября - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
Кросс-курс основных валют на 20 октября
© Sputnik
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