https://sputnik-georgia.ru/20211020/marokkanskaya-laboratoriya-planiruet-proizvodit-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-v-261318279.html
Марокканская лаборатория планирует производить российскую вакцину "Спутник V"
Марокканская лаборатория планирует производить российскую вакцину "Спутник V"
Торговый представитель России в Марокко рассчитывает на плодотворное сотрудничество 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T11:08+0400
2021-10-20T11:08+0400
2021-10-20T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Марокканская лаборатория подписала соглашение с российской стороной, которое подразумевает производство на территории королевства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.Торгпред напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. По его словам, в ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.Он отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран Африки. "Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать", – подчеркнул торгпред.По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 14 тысяч заболевших. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона граждан."Спутник V""Спутник V" – первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года.Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, марокко, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, спутник v
Марокканская лаборатория планирует производить российскую вакцину "Спутник V"
Торговый представитель России в Марокко рассчитывает на плодотворное сотрудничество
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Марокканская лаборатория подписала соглашение с российской стороной, которое подразумевает производство на территории королевства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости
торговый представитель России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.
Торгпред напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. По его словам, в ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.
"Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации "Спутника V". К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах", – заявил Цинамдзгвришвили.
Он отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран Африки.
"Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать", – подчеркнул торгпред.
По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 14 тысяч заболевших. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона граждан.
"Спутник V"
"Спутник V" – первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года.
Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".
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