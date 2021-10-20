https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-otkazhetsya-ot-posta-glavy-natsdvizheniya-v-sluchae-pobedy-na-vtorom-ture-vyborov-v-mery-261347205.html
Мелия откажется от поста главы "Нацдвижения" в случае победы на выборах мэра Тбилиси
Мелия откажется от поста главы "Нацдвижения" в случае победы на выборах мэра Тбилиси
По его словам, занимать две высокие должности будет нечестным по отношению к жителям столицы 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T21:20+0400
2021-10-20T21:20+0400
2021-10-20T21:49+0400
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о готовности отказаться от поста в случае победы во втором туре выборов в мэры Тбилиси.Мелия стал председателем "Нацдвижения" зимой этого года путем онлайн-голосования. В битве за пост главы самой крупной оппозиционной партии он обошел заслуженного ее члена Левана Варшаломидзе."Я больше не буду председателем, потому что не считаю правильным быть избранным мэром полуторамиллионной столицы, в течение дня проводить заседания правительства в мэрии и в то же время совещания в своей партии. Я боюсь, что я не буду честным по отношению к тбилисцам, если буду занимать две должности", - сказал Мелия.При этом он отметил, что останется членом "Нацдвижения".Второй тур выборов мэров пройдет в Тбилиси и еще 19 городах. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
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ника мелия
Мелия откажется от поста главы "Нацдвижения" в случае победы на выборах мэра Тбилиси
21:20 20.10.2021 (обновлено: 21:49 20.10.2021)
По его словам, занимать две высокие должности будет нечестным по отношению к жителям столицы
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о готовности отказаться от поста в случае победы во втором туре выборов в мэры Тбилиси.
Мелия стал председателем "Нацдвижения" зимой этого года путем онлайн-голосования. В битве за пост главы самой крупной оппозиционной партии он обошел заслуженного ее члена Левана Варшаломидзе.
"Я больше не буду председателем, потому что не считаю правильным быть избранным мэром полуторамиллионной столицы, в течение дня проводить заседания правительства в мэрии и в то же время совещания в своей партии. Я боюсь, что я не буду честным по отношению к тбилисцам, если буду занимать две должности", - сказал Мелия.
При этом он отметил, что останется членом "Нацдвижения".
Второй тур выборов мэров пройдет в Тбилиси и еще 19 городах. В Тбилиси конкурент Мелия – действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.