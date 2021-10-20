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Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции
Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В случае необходимости экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут положить в тюремную больницу, заявил министр юстиции Рати... 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T23:08+0400
2021-10-20T23:29+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В случае необходимости экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут положить в тюремную больницу, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".Саакашвили голодает 20-й день. В среду он опубликовал письмо в котором указал, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей. Что касается госпитализации, по словам его адвокатов, решение об этом Саакашвили пока не принял."Лечебное учреждение №18 Специальной пенитенциарной службы функционирует и не упразднено. Что касается ведения голодающих пациентов, то данное учреждение может это делать", - сказал Брегадзе.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Саакашвили официально предъявлено новое обвинение&gt;&gt;Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции

23:08 20.10.2021 (обновлено: 23:29 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В случае необходимости экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут положить в тюремную больницу, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Саакашвили голодает 20-й день. В среду он опубликовал письмо в котором указал, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей. Что касается госпитализации, по словам его адвокатов, решение об этом Саакашвили пока не принял.
"Лечебное учреждение №18 Специальной пенитенциарной службы функционирует и не упразднено. Что касается ведения голодающих пациентов, то данное учреждение может это делать", - сказал Брегадзе.
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Саакашвили официально предъявлено новое обвинение>>
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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