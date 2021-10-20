https://sputnik-georgia.ru/20211020/saakashvili-ofitsialno-predyavleno-novoe-obvinenie--261345489.html
Саакашвили официально предъявлено новое обвинение
Саакашвили официально предъявлено новое обвинение
Таким образом, в общей сложности экс-президенту Грузии уже вынесены приговоры по трем уголовным делам 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T20:05+0400
2021-10-20T20:05+0400
2021-10-20T20:16+0400
возвращение и арест саакашвили
новости
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокурор официально предъявил отбывающему наказание в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новое обвинение.Речь идет о незаконном пересечении государственной границы, что карается штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.Экс-президент находится за решеткой с 1 октября и с тех пор голодает в знак протеста, называя себя политическим заключенным.Ранее экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, михаил саакашвили
Саакашвили официально предъявлено новое обвинение
20:05 20.10.2021 (обновлено: 20:16 20.10.2021)
Таким образом, в общей сложности экс-президенту Грузии уже вынесены приговоры по трем уголовным делам
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокурор официально предъявил отбывающему наказание в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новое обвинение.
Речь идет о незаконном пересечении государственной границы, что карается штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Экс-президент находится за решеткой с 1 октября и с тех пор голодает в знак протеста, называя себя политическим заключенным.
Ранее экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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