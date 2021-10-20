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https://sputnik-georgia.ru/20211020/novaya-skandalnaya-mamma-mia-maneskin-vypustila-esche-odin-provokatsionnyy-klip---video-261325946.html
Новая скандальная "Mамма Миа": Maneskin выпустила еще один провокационный клип - ВИДЕО
Новая скандальная "Mамма Миа": Maneskin выпустила еще один провокационный клип - ВИДЕО
Победители "Евровидения - 2021" уже вовсю прославились провокационными клипами, но в этот раз им удалось шокировать фанатов 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T14:14+0400
2021-10-20T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на "Евровидении" в 2021 году, выпустила скандальный клип на песню "Mammamia".За 13 часов видео собрало более 1,4 миллиона просмотров. По сюжету, солист группы Дамиано Давид раздражает всех своим присутствием и поведением, поэтому остальные ребята пытаются с ним расправиться разными жестокими способами.Клип и песня оказались в стиле группы – зажигательными и провокационными. В комментариях поклонники оставляют свои отзывы, отмечая, что оказались довольны клипом. Особенно активна русская аудитория:"Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды. А Виктория потрясающе сыграла, словно настоящая актриса!!!", "Бедный Дамиано... его уже все убили, а он все поет", "Это шикарно! Свет, цвет, идея, музыка, монтаж!!", "Это так странно, но очень круто! Сделано на высшем уровне и со смыслом!" – пишут пользователи.Maneskin – итальянская рок-группа, участниками которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Участники группы знакомы еще со времен совместной учебы в средней школе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новая скандальная "Mамма Миа": Maneskin выпустила еще один провокационный клип - ВИДЕО

14:14 20.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкКонкурс песни "Евровидение-2021", Италия
Конкурс песни Евровидение-2021, Италия - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Перейти в фотобанк
Победители "Евровидения - 2021" уже вовсю прославились провокационными клипами, но в этот раз им удалось шокировать фанатов
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на "Евровидении" в 2021 году, выпустила скандальный клип на песню "Mammamia".
За 13 часов видео собрало более 1,4 миллиона просмотров. По сюжету, солист группы Дамиано Давид раздражает всех своим присутствием и поведением, поэтому остальные ребята пытаются с ним расправиться разными жестокими способами.
Клип и песня оказались в стиле группы – зажигательными и провокационными. В комментариях поклонники оставляют свои отзывы, отмечая, что оказались довольны клипом. Особенно активна русская аудитория:
"Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды. А Виктория потрясающе сыграла, словно настоящая актриса!!!", "Бедный Дамиано... его уже все убили, а он все поет", "Это шикарно! Свет, цвет, идея, музыка, монтаж!!", "Это так странно, но очень круто! Сделано на высшем уровне и со смыслом!" – пишут пользователи.
Maneskin – итальянская рок-группа, участниками которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Участники группы знакомы еще со времен совместной учебы в средней школе.
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