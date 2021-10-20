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Песков отказался комментировать визит главы Пентагона в Грузию
Песков отказался комментировать визит главы Пентагона в Грузию
Минобороны России прокомментирует этот вопрос, если посчитает нужным, отметил Песков 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать визиты министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, Румынию и на Украину, передает РИА Новости.Глава Пентагона назвал Грузию "критически важным регионом для США"&gt;&gt;Остин начал свой визит в Европу с Грузии, куда прибыл 18 октября. Он провел встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.На следующий день, 19 октября, шеф Пентагона побывал в Киеве, где также обсуждал взаимодействие в военной сфере США и Украина. Уже 20 октября Остин находится в Румынии, где обсуждались вопросы укрепления сотрудничества США и Румынии в регионе Черного моря. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, сша, молдова, дмитрий песков, кремль

Песков отказался комментировать визит главы Пентагона в Грузию

15:49 20.10.2021
211
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
/
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Минобороны России прокомментирует этот вопрос, если посчитает нужным, отметил Песков
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать визиты министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, Румынию и на Украину, передает РИА Новости.
Глава Пентагона назвал Грузию "критически важным регионом для США">>
"Я думаю, наше министерство обороны, если посчитает необходимым, прокомментирует", - объяснил представитель Кремля свою позицию.
Остин начал свой визит в Европу с Грузии, куда прибыл 18 октября. Он провел встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
На следующий день, 19 октября, шеф Пентагона побывал в Киеве, где также обсуждал взаимодействие в военной сфере США и Украина. Уже 20 октября Остин находится в Румынии, где обсуждались вопросы укрепления сотрудничества США и Румынии в регионе Черного моря.
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