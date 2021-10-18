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Глава Пентагона назвал Грузию "критически важным регионом для США"

Глава Пентагона назвал Грузию "критически важным регионом для США"

В ходе визита министра обороны США в Грузию был подписан Меморандум о взаимопонимании по Инициативе усиления обороны и сдерживания Грузии (GDDE) 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T22:53+0400

2021-10-18T22:53+0400

2021-10-19T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Военное сотрудничество, региональная безопасность Черноморского бассейна, а также позиция США по вступлению Грузии в НАТО - основные вопросы, которые министр обороны США Ллойд Остин затронул в ходе своего визита в Тбилиси.Остин начал свой визит в Европу с Грузии, куда прибыл в понедельник, 18 октября. Официальная церемония по случаю прибытия главы Пентагона состоялась в министерстве обороны. Там же прошла его встреча с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. В ходе визита Остин встретился и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Остин ответил на вопрос репортера CBS News — какова цель его визита в регион."...Мы видим ряд возможностей для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Я здесь, чтобы признать ту большую ценность, которую мы придаем нашему партнерству", - сказал Остин.Также глава Пентагона поблагодарил Силы обороны Грузии за поддержку операций США и НАТО в Афганистане.Спецпредставитель Генсека НАТО едет в турне по Южному Кавказу >>Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с модернизацией вооружений и техники, многонациональные учения США и Грузии и перспективы практической имплементации Концепции безопасности Черного моря.Особое внимание было уделено подписанному между оборонными ведомствами Грузии и США соглашению."Мы развиваем программу оборонной готовности Грузии посредством текущих институциональных реформ в оборонном секторе, наращивания потенциала и возможностей, необходимых для эффективного сдерживания и обороны, а также повышения оперативной совместимости с НАТО", - заявил Остин.Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что первый официальный визит Остина в Грузию, во время которого произошло подписание Меморандума о взаимопонимании по Инициативе усиления обороны и сдерживания Грузии (GDDE), подтвердил "неизменный интерес и участие США в регионе Черного моря и Кавказа".Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ >>Гарибашвили также отметил, что "участие США в поощрении стран-членов НАТО к достижению консенсуса по вопросу о членстве Грузии имеет решающее значение".Министр обороны США завершил свой официальный визит в Грузию посещением военной базы Сил специальных операций в Вашлиджвари, вместе с министром обороны Грузии и командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили.Министр обороны США ознакомился с грузино-американскими "Объединенными совместными учениями по обмену (JCET). Грузинские и американские военные провели совместные показательные учения по медицинской эвакуации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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