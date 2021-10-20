https://sputnik-georgia.ru/20211020/putin-odobril-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-v-rossii-obyavleny-nerabochimi-261339088.html

Путин одобрил: дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими

Путин одобрил: дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими

При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава России 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T16:51+0400

2021-10-20T16:51+0400

2021-10-20T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Владимир Путин в ходе видеообращения с членами правительства поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, передает РИА Новости.Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова.Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.Путин также призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе использовать возможность введения выходных после вакцинации.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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