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Путин одобрил: дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими
Путин одобрил: дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава России 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T16:51+0400
2021-10-20T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Владимир Путин в ходе видеообращения с членами правительства поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, передает РИА Новости.Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова.Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.Путин также призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе использовать возможность введения выходных после вакцинации.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Путин одобрил: дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими
16:51 20.10.2021 (обновлено: 17:01 20.10.2021)
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава России
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Президент Владимир Путин в ходе видеообращения с членами правительства поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, передает РИА Новости
.
Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", — сказал Путин.
Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.
Путин также призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе использовать возможность введения выходных после вакцинации.
В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.
Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.
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