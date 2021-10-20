https://sputnik-georgia.ru/20211020/sakashvili-priekhal-v-gruziyu-28-sentyabrya-v-gruzovike-s-molochnoy-produktsiey---prokuratura-261339966.html

Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста

Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста

Прокуратура Грузии обнародовала детали передвижения третьего президента страны до его ареста 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T17:08+0400

2021-10-20T17:08+0400

2021-10-20T17:47+0400

возвращение и арест саакашвили

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину 28 сентября, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией, заявил представитель прокуратуры Кока Кацитадзе на брифинге в среду.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был арестован в тбилисской квартире 1 октября.По его словам, Саакашвили ступил на грузинскую землю из указанного грузовика в 01:49 по тбилисскому времени у порта Поти. "Саакашвили таким образом незаконным путем пересек границу Грузии", - подчеркнули в прокуратуре. В ведомстве отмечают, что нахождение Саакашвили в трейлере подтверждается записями, изъятыми из его телефона. По данным прокуратуры, уже в 02:00 по тбилисскому времени Саакашвили пересел во встречавший его легковой автомобиль марки "Мерседес". Оттуда Саакашвили отправился сначала в село Тквири Абашского района, а после - на микроавтобусе в Батуми по трассе Ланчхути-Поти–Озургети–Кобулети.После они вернулись обратно в село Тквири. Там 29 сентября, в период с 22:48 до 23:04 тбс, Саакашвили вместе с сообщником пересели на автомобиль с прицепом и начали двигаться в направлении Тбилиси. В столицу они прибыли в период с 04:25 до 04:30 и поселились в квартире многоэтажного дома на улицу Эрцо. Это та квартира, где 1 октября был задержан третий президент страны.Саакашвили в Грузии 1 октября проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, михаил саакашвили