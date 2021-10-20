https://sputnik-georgia.ru/20211020/saakashvili-soglasilsya-na-pomosch-medikov-261329498.html

Саакашвили согласился на помощь медиков

Саакашвили согласился на помощь медиков

Бывший президент намерен продолжать голодовку, пока он не окажется на свободе 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:31+0400

2021-10-20T13:31+0400

2021-10-20T14:12+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на помощь медиков, об этом говорится в письме политика, которое обнародовал его адвокат Дито Садзаглишвили. Голодовка Саакашвили: в тбилисской клинике готовят этаж для экс-президента>>Саакашвили голодает в тюрьме уже 20 дней. Накануне его навестил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Медики и рекомендовали профилактическую госпитализацию политика, однако, для этого необходимо было подтверждение самого Саакашвили.Экс-президент отметил, что настроен оптимистически, несмотря состояние здоровья. "Я приехал так, чтобы не было стычек и чтобы никто не пострадал. Я также призвал других прекратить голодовку, голодаю только я с единственным требованием – прекратить использовать правосудие для несправедливого политического преследования и вернуться к нормальному демократическому процессу, где народ принимает решения без принуждения и фальсификации", – пишет Саакашвили. По данным грузинских СМИ, сотрудники Тбилисской клиники "Вивамед" в эти минут готовят отдельный этаж для Саакашвили, которого в среду могут перевезти из руставской тюрьмы №12. Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу >>Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили