https://sputnik-georgia.ru/20211021/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-411-261351948.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 411

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 411

За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 2 896 пациентов, а с начала пандемии – 622 181 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 411. Скончались 29 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 680 182 случая заражения. Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 896 человек, с начала пандемии – 622 181. Скончались 9 617.За сутки сделано 53 700 тестов, в том числе 3 678 на антиген и 20 022 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,21%,, за последние 14 дней – 8,83%, за последние семь дней – 9,05%.К этому времени в Грузии сделано 1 932 643 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 194.В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 5 725, в ковид-гостиницах – 1 012.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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