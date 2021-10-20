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Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии
Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии
Риск заражения коронавирусом у вакцинированного человека на 9% ниже 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T15:27+0400
2021-10-20T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Коронавирусом, по последним данным, переболело 42% населения Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.Население Грузии по последней переписи составляет 3,7 миллиона человек.Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии&gt;&gt;По информации главного эпидемиолога страны, по состоянию на конец сентября, из скончавшихся от COVID-19 только 23 человека были вакцинированы двумя дозами. Гамкрелидзе обещал к концу октября представить полные статистические данные по инфицированным и летальным исходам среди вакцинированных.При этом Гамкрелидзе отметил, что у вакцинированного человека риск инфицирования на 9,3% меньше, чем у непривитых. По его словам, этот показатель установлен на основе данных, собранных Национальным центром по контролю заболеваний.Гамкрелидзе еще раз зафиксировал свою позицию по поводу необходимости введения в стране более строгих ограничений в существующей эпидситуации."Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом&gt;&gt;"Прогноз неблагоприятный. Сегодня были выданы поручения о подготовке пакета дальнейших действий. Я согласен, что нужны будут строгие решения. Какими они будут – это решит координационный совет", – заявил Гамкрелидзе.В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 675 тысяч случаев инфицирования, более 619 тысяч выздоровели, 9 588 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии

15:27 20.10.2021
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© photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FBГлава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе
Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Риск заражения коронавирусом у вакцинированного человека на 9% ниже
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Коронавирусом, по последним данным, переболело 42% населения Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.
Население Грузии по последней переписи составляет 3,7 миллиона человек.
Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии>>
По информации главного эпидемиолога страны, по состоянию на конец сентября, из скончавшихся от COVID-19 только 23 человека были вакцинированы двумя дозами. Гамкрелидзе обещал к концу октября представить полные статистические данные по инфицированным и летальным исходам среди вакцинированных.
При этом Гамкрелидзе отметил, что у вакцинированного человека риск инфицирования на 9,3% меньше, чем у непривитых. По его словам, этот показатель установлен на основе данных, собранных Национальным центром по контролю заболеваний.
Гамкрелидзе еще раз зафиксировал свою позицию по поводу необходимости введения в стране более строгих ограничений в существующей эпидситуации.
"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом>>
"Прогноз неблагоприятный. Сегодня были выданы поручения о подготовке пакета дальнейших действий. Я согласен, что нужны будут строгие решения. Какими они будут – это решит координационный совет", – заявил Гамкрелидзе.
В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 675 тысяч случаев инфицирования, более 619 тысяч выздоровели, 9 588 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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