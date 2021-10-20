https://sputnik-georgia.ru/20211020/koronavirusom-perebolela-pochti-polovina-naseleniya-gruzii-261330098.html

Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии

Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии

Риск заражения коронавирусом у вакцинированного человека на 9% ниже 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T15:27+0400

2021-10-20T15:27+0400

2021-10-20T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Коронавирусом, по последним данным, переболело 42% населения Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.Население Грузии по последней переписи составляет 3,7 миллиона человек.Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии>>По информации главного эпидемиолога страны, по состоянию на конец сентября, из скончавшихся от COVID-19 только 23 человека были вакцинированы двумя дозами. Гамкрелидзе обещал к концу октября представить полные статистические данные по инфицированным и летальным исходам среди вакцинированных.При этом Гамкрелидзе отметил, что у вакцинированного человека риск инфицирования на 9,3% меньше, чем у непривитых. По его словам, этот показатель установлен на основе данных, собранных Национальным центром по контролю заболеваний.Гамкрелидзе еще раз зафиксировал свою позицию по поводу необходимости введения в стране более строгих ограничений в существующей эпидситуации."Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом>>"Прогноз неблагоприятный. Сегодня были выданы поручения о подготовке пакета дальнейших действий. Я согласен, что нужны будут строгие решения. Какими они будут – это решит координационный совет", – заявил Гамкрелидзе.В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 675 тысяч случаев инфицирования, более 619 тысяч выздоровели, 9 588 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19