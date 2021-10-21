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Грузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023
Грузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023
Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023 21.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
футбол
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила дома Финляндии 0:3 в отборочном матче ЧМ-2023.Гости открыли счет уже на 17 минуте – отличилась Линда Сальстрём. Еще два гола финские девушки забили после перерыва. На 68 минуте свою фамилию на табло зажгла Санни Франси, а через три минуты окончательный счет в матче с пенальти установила Эмми Аланен.Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023. В сентябре подопечные Георгия Чхаидзе на выезде проиграли Швеции (0:4).Следующий отборочный матч женская сборная Грузии проведет 26 октября на выезде против Словакии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-shvetsii-v-otborochnom-matche-chm-2023-259784547.html
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грузия, футбол, сборная грузии по футболу

Грузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023

22:14 21.10.2021 (обновлено: 22:54 21.10.2021)
219
© Georgian Football FederationЖенская сборная Грузии по футболу
Женская сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Georgian Football Federation
Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила дома Финляндии 0:3 в отборочном матче ЧМ-2023.
Гости открыли счет уже на 17 минуте – отличилась Линда Сальстрём. Еще два гола финские девушки забили после перерыва. На 68 минуте свою фамилию на табло зажгла Санни Франси, а через три минуты окончательный счет в матче с пенальти установила Эмми Аланен.
Женская сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Женская сборная Грузии по футболу уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2023
21 сентября, 23:13
693
Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023. В сентябре подопечные Георгия Чхаидзе на выезде проиграли Швеции (0:4).
Следующий отборочный матч женская сборная Грузии проведет 26 октября на выезде против Словакии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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