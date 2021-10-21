https://sputnik-georgia.ru/20211021/gruzinskie-futbolistki-proigrali-finlyandii-v-otborochnom-matche-chm-2023-261385446.html

Грузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023

Грузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023

Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T22:14+0400

2021-10-21T22:14+0400

2021-10-21T22:54+0400

грузия

футбол

сборная грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261385414_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_5f62a24f758b6fe7f283df9e48770be5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила дома Финляндии 0:3 в отборочном матче ЧМ-2023.Гости открыли счет уже на 17 минуте – отличилась Линда Сальстрём. Еще два гола финские девушки забили после перерыва. На 68 минуте свою фамилию на табло зажгла Санни Франси, а через три минуты окончательный счет в матче с пенальти установила Эмми Аланен.Для грузинской команды это уже второе поражение в отборочном цикле ЧМ-2023. В сентябре подопечные Георгия Чхаидзе на выезде проиграли Швеции (0:4).Следующий отборочный матч женская сборная Грузии проведет 26 октября на выезде против Словакии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-shvetsii-v-otborochnom-matche-chm-2023-259784547.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, футбол, сборная грузии по футболу