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Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллар 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 3,1411 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллар
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 3,1411 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллару.
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