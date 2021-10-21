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Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллар 21.10.2021, Sputnik Грузия
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 3,1411 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,1411 GEL/$1

09:20 21.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллар
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 3,1411 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0042 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 21 октября
Кросс-курс основных валют на 21 октября - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
Кросс-курс основных валют на 21 октября
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