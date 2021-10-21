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Младенец смотрит на плачущего брата-близнеца очень забавным взглядом – видео
Младенец смотрит на плачущего брата-близнеца очень забавным взглядом – видео
Маленькие дети часто вытворяют забавные вещи, которые их родители не против снять на видео и набрать миллионы просмотров 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T12:30+0400
2021-10-21T12:30+0400
2021-10-21T12:30+0400
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В грустных глазах малыша виднеется вопрос: "И это с ним мне придется жить следующие 18 лет?"На кадрах видно, как на большом мягком пуфе лежит младенец и плачет. Не громко ревет, но неприятно. И неприятно в первую очередь его брату-близнецу, лежащему с другой стороны. Он смотрит на малыша с таким осуждающим взглядом, словно уже познал всю жизнь и такие плаксы ему надоели.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , дети, смешные видео, вирусные видео
Младенец смотрит на плачущего брата-близнеца очень забавным взглядом – видео
Маленькие дети часто вытворяют забавные вещи, которые их родители не против снять на видео и набрать миллионы просмотров
В грустных глазах малыша виднеется вопрос: "И это с ним мне придется жить следующие 18 лет?"
На кадрах видно, как на большом мягком пуфе лежит младенец и плачет. Не громко ревет, но неприятно. И неприятно в первую очередь его брату-близнецу, лежащему с другой стороны. Он смотрит на малыша с таким осуждающим взглядом, словно уже познал всю жизнь и такие плаксы ему надоели.
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