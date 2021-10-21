https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html

Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии

Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии

Новые правила безопасности помогут увеличить пассажировместимость открытых и закрытых канатных дорог на курортах 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T19:16+0400

2021-10-21T19:16+0400

2021-10-21T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузия активно готовится к зимнему туристическому сезону - разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.По ее словам, новые правила обеспечат безопасную среду от коронавируса на горных курортах Грузии, что позволит успешно принимать местных и иностранных гостей.По новым правилам закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.Горные курорты Грузии работают с соблюдением всех рекомендаций Минздрава >>Также будут действовать правила соблюдения дистанции и ношения масок.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.Минэкономики разработало новые рекомендации совместно с Национальной администрацией туризма, Компанией по развитию горных курортов, а также с представителями туристического сектора. Кроме того, в разработке новых правил активное участие принимал Минздрав, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья и Департамент инспекции труда.Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.На горнолыжном курорте Годердзи заработали канатки >>В зимнем сезоне 2021 года в Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи побывали 134 183 визитера. На курортах были установлены бесконтактные пропускные пункты, которые позволили точно посчитать, сколько визитеров побывали в этих местах.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Строгие ковид-ограничения и частичное закрытие границ сильно повлияли число международных путешественников. В 2020 страну посетили 1,7 миллиона туристов, когда в 2019 их число превысило 9,3 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, туризм, горнолыжные курорты грузии