https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html
Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
Новые правила безопасности помогут увеличить пассажировместимость открытых и закрытых канатных дорог на курортах 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T19:16+0400
2021-10-21T19:16+0400
2021-10-21T19:16+0400
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туризм
горнолыжные курорты грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузия активно готовится к зимнему туристическому сезону - разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.По ее словам, новые правила обеспечат безопасную среду от коронавируса на горных курортах Грузии, что позволит успешно принимать местных и иностранных гостей.По новым правилам закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.Горные курорты Грузии работают с соблюдением всех рекомендаций Минздрава >>Также будут действовать правила соблюдения дистанции и ношения масок.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.Минэкономики разработало новые рекомендации совместно с Национальной администрацией туризма, Компанией по развитию горных курортов, а также с представителями туристического сектора. Кроме того, в разработке новых правил активное участие принимал Минздрав, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья и Департамент инспекции труда.Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.На горнолыжном курорте Годердзи заработали канатки >>В зимнем сезоне 2021 года в Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи побывали 134 183 визитера. На курортах были установлены бесконтактные пропускные пункты, которые позволили точно посчитать, сколько визитеров побывали в этих местах.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Строгие ковид-ограничения и частичное закрытие границ сильно повлияли число международных путешественников. В 2020 страну посетили 1,7 миллиона туристов, когда в 2019 их число превысило 9,3 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, туризм, горнолыжные курорты грузии
Новые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
Новые правила безопасности помогут увеличить пассажировместимость открытых и закрытых канатных дорог на курортах
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузия активно готовится к зимнему туристическому сезону - разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
По ее словам, новые правила обеспечат безопасную среду от коронавируса на горных курортах Грузии, что позволит успешно принимать местных и иностранных гостей.
По новым правилам закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.
Также будут действовать правила соблюдения дистанции и ношения масок.
Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.
Минэкономики разработало новые рекомендации совместно с Национальной администрацией туризма, Компанией по развитию горных курортов, а также с представителями туристического сектора. Кроме того, в разработке новых правил активное участие принимал Минздрав, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья и Департамент инспекции труда.
Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.
В зимнем сезоне 2021 года в Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи побывали 134 183 визитера. На курортах были установлены бесконтактные пропускные пункты, которые позволили точно посчитать, сколько визитеров побывали в этих местах.
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Строгие ковид-ограничения и частичное закрытие границ сильно повлияли число международных путешественников. В 2020 страну посетили 1,7 миллиона туристов, когда в 2019 их число превысило 9,3 миллиона.
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