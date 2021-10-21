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Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
У Николоза Саакашвили хроническое заболевание сердца и случилось обострение, заявили врачи 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T22:47+0400
2021-10-21T22:47+0400
2021-10-21T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Отца экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал "Мтавари архи".Как заявили врачи клиники, куда положили Николоза Саакашвили, у пациента хроническое заболевание сердца и случилось обострение.Уже завтра отца экс-президента Грузии выпишут для продолжения лечения дома.Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу >>По информации близких, ухудшение могла спровоцировать тревога за его сына Михаила Саакашвили.Экс-президент Грузии голодает в знак протеста против своего заключения уже 21-й день, и врачи уже говорят о его возможной госпитализации из-за угрозы ухудшения его состояния.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
22:47 21.10.2021 (обновлено: 22:53 21.10.2021)
У Николоза Саакашвили хроническое заболевание сердца и случилось обострение, заявили врачи
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Отца экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал "Мтавари архи"
.
Как заявили врачи клиники, куда положили Николоза Саакашвили, у пациента хроническое заболевание сердца и случилось обострение.
Уже завтра отца экс-президента Грузии выпишут для продолжения лечения дома.
По информации близких, ухудшение могла спровоцировать тревога за его сына Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии голодает в знак протеста против своего заключения уже 21-й день, и врачи уже говорят о его возможной госпитализации из-за угрозы ухудшения его состояния.
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