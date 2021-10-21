https://sputnik-georgia.ru/20211021/otets-saakashvili-popal-s-bolnitsu-s-serdechnym-pristupom-261386077.html

Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом

Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом

У Николоза Саакашвили хроническое заболевание сердца и случилось обострение, заявили врачи 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T22:47+0400

2021-10-21T22:47+0400

2021-10-21T22:53+0400

общество

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259151917_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_803a330a0f287841f68de96fa700c6a8.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Отца экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал "Мтавари архи".Как заявили врачи клиники, куда положили Николоза Саакашвили, у пациента хроническое заболевание сердца и случилось обострение.Уже завтра отца экс-президента Грузии выпишут для продолжения лечения дома.Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу >>По информации близких, ухудшение могла спровоцировать тревога за его сына Михаила Саакашвили.Экс-президент Грузии голодает в знак протеста против своего заключения уже 21-й день, и врачи уже говорят о его возможной госпитализации из-за угрозы ухудшения его состояния.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили