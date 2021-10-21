Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211021/otets-saakashvili-popal-s-bolnitsu-s-serdechnym-pristupom-261386077.html
Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
У Николоза Саакашвили хроническое заболевание сердца и случилось обострение, заявили врачи 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T22:47+0400
2021-10-21T22:53+0400
общество
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259151917_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_803a330a0f287841f68de96fa700c6a8.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Отца экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал "Мтавари архи".Как заявили врачи клиники, куда положили Николоза Саакашвили, у пациента хроническое заболевание сердца и случилось обострение.Уже завтра отца экс-президента Грузии выпишут для продолжения лечения дома.Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу &gt;&gt;По информации близких, ухудшение могла спровоцировать тревога за его сына Михаила Саакашвили.Экс-президент Грузии голодает в знак протеста против своего заключения уже 21-й день, и врачи уже говорят о его возможной госпитализации из-за угрозы ухудшения его состояния.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259151917_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_3a56c5d1ef30ec58f745935319cf7cc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Отец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом

22:47 21.10.2021 (обновлено: 22:53 21.10.2021)
354
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - Скорая помощь и прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - Скорая помощь и прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
У Николоза Саакашвили хроническое заболевание сердца и случилось обострение, заявили врачи
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Отца экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Как заявили врачи клиники, куда положили Николоза Саакашвили, у пациента хроническое заболевание сердца и случилось обострение.
Уже завтра отца экс-президента Грузии выпишут для продолжения лечения дома.
Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу >>
По информации близких, ухудшение могла спровоцировать тревога за его сына Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии голодает в знак протеста против своего заключения уже 21-й день, и врачи уже говорят о его возможной госпитализации из-за угрозы ухудшения его состояния.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000130
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераФигуранта по делу о въезде Саакашвили в Грузию отправили за решетку до суда
ВчераЭксперты прокомментировали слова Путина по реформе ООН
ВчераЛичный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы
ВчераОтец Саакашвили попал с больницу с сердечным приступом
ВчераАдминистрация тюрем: появлением перед камерами Саакашвили нарушил распорядок
ВчераГрузинские футболистки проиграли Финляндии в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах
ВчераТбилгорсуд принял решение не отпускать на свободу напавших на журналистов 5 июля
ВчераРешающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии
ВчераТрамп создал собственную социальную сеть
ВчераПутин призвал западные страны не лезть в чужой дом со своими ценностями
ВчераПутин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество
ВчераПутин: мы живем в эпоху перемен
ВчераНовые правила посещения для зимних курортов разработаны в Грузии
ВчераУченые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга
ВчераМолодой пародист из Грузии удивил жюри польского шоу талантов своим даром - ВИДЕО
ВчераПремьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы
ВчераЗаповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек
Вчера"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
ВчераForbes: в Грузии хорошо не только отдыхать, но и работать