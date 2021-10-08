https://sputnik-georgia.ru/20211008/borba-vazhnee-chem-zdorove---otvet-mikhaila-saakashvili-ottsu-260378535.html

Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу

Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу

Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили как отец и врач советовал сыну прекратить голодовку и поберечь здоровье 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T22:38+0400

2021-10-08T22:38+0400

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новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил из заключения на послание отца, который призвал его прекратить голодовку.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Николоз Саакашвили обратился к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. Как отец и врач он советовал ему прекратить голодовку, поскольку она может плохо отразиться на его здоровье.До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и даже один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили