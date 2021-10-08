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Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу
Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу
Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили как отец и врач советовал сыну прекратить голодовку и поберечь здоровье 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:38+0400
2021-10-08T22:56+0400
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил из заключения на послание отца, который призвал его прекратить голодовку.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Николоз Саакашвили обратился к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. Как отец и врач он советовал ему прекратить голодовку, поскольку она может плохо отразиться на его здоровье.До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и даже один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу

22:38 08.10.2021 (обновлено: 22:56 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили как отец и врач советовал сыну прекратить голодовку и поберечь здоровье
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил из заключения на послание отца, который призвал его прекратить голодовку.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Николоз Саакашвили обратился к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. Как отец и врач он советовал ему прекратить голодовку, поскольку она может плохо отразиться на его здоровье.

"Дорогой Ника. С детства ты был не только моим отцом, но и моим врачом. К сожалению, голодовка - это единственный способ борьбы, который мне оставила власть. Для меня борьба важнее, чем я сам и мое здоровье. Я ценю твою отцовскую заботу, но ты сам знаешь, что я ничего не делаю наполовину. Твой Миша", - написал Михаил Саакашвили в ответном письме, которое передал на волю через своего адвоката Нику Гварамия.

До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и даже один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.

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