https://sputnik-georgia.ru/20211008/borba-vazhnee-chem-zdorove---otvet-mikhaila-saakashvili-ottsu-260378535.html
Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу
Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу
Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили как отец и врач советовал сыну прекратить голодовку и поберечь здоровье 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:38+0400
2021-10-08T22:38+0400
2021-10-08T22:56+0400
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181584_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_f65204533abb672940ba84eb4d468db1.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил из заключения на послание отца, который призвал его прекратить голодовку.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Николоз Саакашвили обратился к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. Как отец и врач он советовал ему прекратить голодовку, поскольку она может плохо отразиться на его здоровье.До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и даже один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181584_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_facae5c3ad593897a04324df0bef9983.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Борьба важнее, чем здоровье - ответ Михаила Саакашвили отцу
22:38 08.10.2021 (обновлено: 22:56 08.10.2021)
Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили как отец и врач советовал сыну прекратить голодовку и поберечь здоровье
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил из заключения на послание отца, который призвал его прекратить голодовку.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Николоз Саакашвили обратился к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. Как отец и врач он советовал ему прекратить голодовку, поскольку она может плохо отразиться на его здоровье.
"Дорогой Ника. С детства ты был не только моим отцом, но и моим врачом. К сожалению, голодовка - это единственный способ борьбы, который мне оставила власть. Для меня борьба важнее, чем я сам и мое здоровье. Я ценю твою отцовскую заботу, но ты сам знаешь, что я ничего не делаю наполовину. Твой Миша", - написал Михаил Саакашвили в ответном письме, которое передал на волю через своего адвоката Нику Гварамия.
До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и даже один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.
Читайте также:
Саакашвили похудел
на 12 килограммов – адвокат
Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть
Саакашвили не намерен прекращать голодовку
- новое письмо экс-президента из тюрьмы
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.