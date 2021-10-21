https://sputnik-georgia.ru/20211021/premer-gruzii-isklyuchil-dosrochnoe-osvobozhdenie-saakashvili-iz-tyurmy-261379476.html

Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы

Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы

Третий президент Грузии проведет в тюрьме минимум шесть лет, убежден премьер 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T17:58+0400

2021-10-21T17:58+0400

2021-10-21T18:12+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не покинет тюрьму раньше срока – это исключено, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.По словам главы грузинского правительства, нельзя серьезно говорить о передаче Саакашвили Украине."Это полный абсурд", - подчеркнул Гарибашвили.Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии.Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/saakashvili-budet-izolirovan-v-bolnitse--glava-minyusta-gruzii-261377474.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили