https://sputnik-georgia.ru/20211021/premer-gruzii-isklyuchil-dosrochnoe-osvobozhdenie-saakashvili-iz-tyurmy-261379476.html
Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы
Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы
Третий президент Грузии проведет в тюрьме минимум шесть лет, убежден премьер 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T17:58+0400
2021-10-21T17:58+0400
2021-10-21T18:12+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не покинет тюрьму раньше срока – это исключено, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.По словам главы грузинского правительства, нельзя серьезно говорить о передаче Саакашвили Украине."Это полный абсурд", - подчеркнул Гарибашвили.Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии.Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы
17:58 21.10.2021 (обновлено: 18:12 21.10.2021)
Третий президент Грузии проведет в тюрьме минимум шесть лет, убежден премьер
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не покинет тюрьму раньше срока – это исключено, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
"Саакашвили будет в тюрьме еще минимум шесть лет. От нескольких наших сторонников я услышал, что целенаправленно распространяют информацию, якобы он не будет сидеть шесть лет, его собираются передать Украине и т.д. И то, и другое исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму раньше срока", - заявил Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, нельзя серьезно говорить о передаче Саакашвили Украине.
"Это полный абсурд", - подчеркнул Гарибашвили.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии.
Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.
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