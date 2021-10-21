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https://sputnik-georgia.ru/20211021/saakashvili-budet-izolirovan-v-bolnitse--glava-minyusta-gruzii-261377474.html
Саакашвили будет изолирован в больнице – глава Минюста Грузии
Саакашвили будет изолирован в больнице – глава Минюста Грузии
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T17:27+0400
2021-10-21T17:42+0400
политика
новости
михаил саакашвили
рати брегадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будет переведен в тюремную больницу, где будет находиться в изоляции, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Ранее Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.На вопрос, почему Саакашвили не перевозят в гражданскую больницу, глава Минюста ответил, что все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно равным."Что касается якобы какой-то мести, о которой лично я не слышал, мы не раз заявляли, что наш главный приоритет и наша цель, чтобы права заключенного были защищены и чтобы состояние его здоровья было стабильным", - подчеркнул Брегадзе.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили будет изолирован в больнице – глава Минюста Грузии

17:27 21.10.2021 (обновлено: 17:42 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДом Юстиции на набережной в центре Тбилиси
Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будет переведен в тюремную больницу, где будет находиться в изоляции, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Ранее Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.
Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.

"В случае необходимости госпитализации, его переведут в лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы. Это лечебное учреждение. В больнице он будет изолирован. Все будет сделано, что необходимо для его безопасности", - заявил Брегадзе журналистам.

На вопрос, почему Саакашвили не перевозят в гражданскую больницу, глава Минюста ответил, что все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно равным.
"Что касается якобы какой-то мести, о которой лично я не слышал, мы не раз заявляли, что наш главный приоритет и наша цель, чтобы права заключенного были защищены и чтобы состояние его здоровья было стабильным", - подчеркнул Брегадзе.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
16:11
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10
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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