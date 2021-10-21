https://sputnik-georgia.ru/20211021/saakashvili-gospitaliziruyut-tolko-v-tyuremnuyu-bolnitsu--premer-gruzii-261371871.html

Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии

Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии

Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T16:11+0400

2021-10-21T16:11+0400

2021-10-21T16:11+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251179400_0:93:1280:814_1920x0_80_0_0_8ffbd8ded4c06f017e7ef68521296cd0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будут переведен в тюремную больницу – другие варианты исключены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента>>Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани. Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили