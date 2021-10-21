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Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:11+0400
2021-10-21T16:11+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будут переведен в тюремную больницу – другие варианты исключены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента&gt;&gt;Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани. Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии

16:11 21.10.2021
229
© Facebook / Irakli Garibashvili Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Facebook / Irakli Garibashvili
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будут переведен в тюремную больницу – другие варианты исключены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.
Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента>>
Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.
Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.

"Единственное учреждение, куда в случае необходимости по рекомендации врачей будет переведен заключенный Саакашвили, это - тюремная больница. Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается. Это исключено", - заявил Гарибашвили.

Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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