https://sputnik-georgia.ru/20211021/saakashvili-gospitaliziruyut-tolko-v-tyuremnuyu-bolnitsu--premer-gruzii-261371871.html
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:11+0400
2021-10-21T16:11+0400
2021-10-21T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будут переведен в тюремную больницу – другие варианты исключены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента>>Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани. Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
Адвокаты Саакашвили опасаются за его безопасность, если его переведут в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в случае необходимости, будут переведен в тюремную больницу – другие варианты исключены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.
Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.
Адвокаты Саакашвили, в свою очередь, заявили, жизни экс-президента будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу.
"Единственное учреждение, куда в случае необходимости по рекомендации врачей будет переведен заключенный Саакашвили, это - тюремная больница. Как мы услышали от нашего министра юстиции, другое учреждение не рассматривается. Это исключено", - заявил Гарибашвили.
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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