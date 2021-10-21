Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211021/schitayte-pravilno--dve-elektrokompanii-v-tbilisi-poluchili-preduprezhdenie-261369187.html
Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение
Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение
Электрораспределительные компании "Телмико" и "Теласи" начислили на своих абонентов за электричество на 1 321 551 лари больше, чем показали счетчики 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T15:26+0400
2021-10-21T15:26+0400
новости
грузия
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/88/239268880_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_dc0de63fd88efd7afcf6e98209270069.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" скорректировали счета граждан за электричество за июнь и июль, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).За неточное снятие данных абонентов в июне и июле, GNERC оштрафовал энергоснабжающие компании "Телмико" на 75 тысяч лари (25 тысяч долларов), а "Теласи" – на 50 тысяч лари (16,6 тысячи долларов). Причиной применения штрафных санкций к этим компаниям стали многочисленные обращения граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствующих тарифах. Компаниям был дан месяц, чтобы представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозили повторные санкции.Тбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию&gt;&gt;Согласно информации, предоставленной "Телмико" и "Теласи" комиссии, общая сумма корректировок составила 1 321 551 лари (440,5 тысячи долларов)."Телмико" из 649 713 абонентов скорректировала счета 189 844. Скорректированная сумма составила 801 807 лари."Теласи" исправила неправильные начисления 184 673 абонентам. Скорректированная сумма составила 519 744 лари."Обе компании предупреждены, что в случае неправильного считывания показаний счетчика и неправильного начисления платы регулирующая комиссия вновь рассмотрит вопрос, а сумма штрафов будет удвоена, как того требует закон", – заявил журналистам председатель GNERC Давид Нармания.Тбилисской электроснабжающей компании "Телмико" грозят большие штрафы&gt;&gt;По словам Нармания, абоненты уже получили смс-сообщения, и скорректированные суммы отражены в базе. Если абоненты все равно посчитают, что вновь имеют место неправильные начисления, комиссия готова рассмотреть все жалобы.Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы за высокие счета на электричество.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/88/239268880_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_3b948afd72e4313b421154a35cbb0fcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, энергетика

Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение

15:26 21.10.2021
313
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская электрораспределительная компания "ТЕЛАСИ"
Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Электрораспределительные компании "Телмико" и "Теласи" начислили на своих абонентов за электричество на 1 321 551 лари больше, чем показали счетчики
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" скорректировали счета граждан за электричество за июнь и июль, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).
За неточное снятие данных абонентов в июне и июле, GNERC оштрафовал энергоснабжающие компании "Телмико" на 75 тысяч лари (25 тысяч долларов), а "Теласи" – на 50 тысяч лари (16,6 тысячи долларов). Причиной применения штрафных санкций к этим компаниям стали многочисленные обращения граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствующих тарифах. Компаниям был дан месяц, чтобы представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозили повторные санкции.
Тбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию>>
Согласно информации, предоставленной "Телмико" и "Теласи" комиссии, общая сумма корректировок составила 1 321 551 лари (440,5 тысячи долларов).
"Телмико" из 649 713 абонентов скорректировала счета 189 844. Скорректированная сумма составила 801 807 лари.
"Теласи" исправила неправильные начисления 184 673 абонентам. Скорректированная сумма составила 519 744 лари.
"Обе компании предупреждены, что в случае неправильного считывания показаний счетчика и неправильного начисления платы регулирующая комиссия вновь рассмотрит вопрос, а сумма штрафов будет удвоена, как того требует закон", – заявил журналистам председатель GNERC Давид Нармания.
Тбилисской электроснабжающей компании "Телмико" грозят большие штрафы>>
По словам Нармания, абоненты уже получили смс-сообщения, и скорректированные суммы отражены в базе. Если абоненты все равно посчитают, что вновь имеют место неправильные начисления, комиссия готова рассмотреть все жалобы.
Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы за высокие счета на электричество.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
300001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:42В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии
16:26Грузинский дизайнер Бичолла станет венцом недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
16:11Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии
16:05"Северный поток - 2" начали заполнять газом - в Европе заканчиваются резервы топлива
15:56Убийство в Батуми – полиция разыскивает подозреваемого
15:41Главный тренер грузинского "Черного льва" оценил соперников из России
15:26Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение
15:11Сильная вспышка сальмонеллеза из-за мексиканского лука произошла в США
14:56Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
14:24Мошенничеством с вакциной от гриппа занялся Минздрав Грузии
14:20Поможем будущему мэру? Назовите три главные проблемы Тбилиси
14:09В Тбилиси задержали 11 наркоторговцев – кадры спецоперации
13:52Глава Минздрава Грузии оценила состояние здоровья Саакашвили
13:31Премьер Грузии прокомментировал создание теневого правительства Тбилиси
13:17Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота
13:01Главный матч чемпионата Грузии по футболу завершился вничью
12:35Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
12:34В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung
12:16Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой
12:11Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество