https://sputnik-georgia.ru/20211021/schitayte-pravilno--dve-elektrokompanii-v-tbilisi-poluchili-preduprezhdenie-261369187.html

Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение

Считайте правильно – две электрокомпании в Тбилиси получили предупреждение

Электрораспределительные компании "Телмико" и "Теласи" начислили на своих абонентов за электричество на 1 321 551 лари больше, чем показали счетчики 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T15:26+0400

2021-10-21T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" скорректировали счета граждан за электричество за июнь и июль, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).За неточное снятие данных абонентов в июне и июле, GNERC оштрафовал энергоснабжающие компании "Телмико" на 75 тысяч лари (25 тысяч долларов), а "Теласи" – на 50 тысяч лари (16,6 тысячи долларов). Причиной применения штрафных санкций к этим компаниям стали многочисленные обращения граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствующих тарифах. Компаниям был дан месяц, чтобы представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозили повторные санкции.Тбилисцам сделали перерасчет выплат за электроэнергию>>Согласно информации, предоставленной "Телмико" и "Теласи" комиссии, общая сумма корректировок составила 1 321 551 лари (440,5 тысячи долларов)."Телмико" из 649 713 абонентов скорректировала счета 189 844. Скорректированная сумма составила 801 807 лари."Теласи" исправила неправильные начисления 184 673 абонентам. Скорректированная сумма составила 519 744 лари."Обе компании предупреждены, что в случае неправильного считывания показаний счетчика и неправильного начисления платы регулирующая комиссия вновь рассмотрит вопрос, а сумма штрафов будет удвоена, как того требует закон", – заявил журналистам председатель GNERC Давид Нармания.Тбилисской электроснабжающей компании "Телмико" грозят большие штрафы>>По словам Нармания, абоненты уже получили смс-сообщения, и скорректированные суммы отражены в базе. Если абоненты все равно посчитают, что вновь имеют место неправильные начисления, комиссия готова рассмотреть все жалобы.Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы за высокие счета на электричество.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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