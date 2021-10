https://sputnik-georgia.ru/20211021/silnaya-vspyshka-salmonelleza-iz-za-meksikanskogo-luka-proizoshla-v-ssha-261369057.html

Сильная вспышка сальмонеллеза из-за мексиканского лука произошла в США

Сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella. Среди его симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота

2021-10-21T15:11+0400

2021-10-21T15:11+0400

2021-10-21T15:11+0400

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американские власти заявили о связанной с луком сильной вспышке сальмонеллеза сразу в 37 штатах страны - заболели уже до 700 человек, говорится на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Сообщается, что вспышка связана со свежим красным, белым и желтым луком, импортированным из Чиуауа (Мексика). Дистрибуцией лука занималась компания ProSource Inc., поставки осуществлялись в рестораны и продуктовые магазины по всей территории страны. В ProSource Inc. отметили, что в последний раз лук импортировался 27 августа, однако, как указали в CDC, продукт все еще может храниться в домах и на предприятиях.По этой причине жителей страны предупреждают не продавать, не покупать и не употреблять лук, если он был импортирован из Чиуауа и распространен ProSource Inc. Аналогичные предупреждения действуют в отношении лука без наклеек и упаковок, позволяющих понять, где продукт был выращен.Правительство США работает над тем, чтобы выяснить, связана ли вспышка с каким-либо другим луком и другими поставщиками, подчеркивается в сообщении.Сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella. Среди симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

