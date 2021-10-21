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Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота
Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота
В общей сложности таможенники предотвратили ввоз в страну более 300 граммов незадекларированного золота 21.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на двух таможенно-пропускных пунктах страны, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.Попытки ввоза в страну незадекларированного золота предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Грузии и гражданина Греции были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом в 202,34 грамма. Контрабанда оценивается в 21,4 тысячи лари.В Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет&gt;&gt;Гражданина Грузии оштрафовали на 3,2 тысячи лари, а материалы по делу гражданина Греции переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.Кроме того, ввезти в Грузию золото незаконным путем пытался и гражданин Армении. В ходе досмотра его личного багажа на пропускном пункте "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница), таможенники нашли незадекларированные золотые слитки общим весом 100 граммов.Стоимость обнаруженного контрабандного товара составила более 17,5 тысячи лари. Детали дела изучает Следственная служба Минфина Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, таможня, золото

Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота

13:17 21.10.2021
160
© photo: Sputnik / Alex ShlamovДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
В общей сложности таможенники предотвратили ввоз в страну более 300 граммов незадекларированного золота
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на двух таможенно-пропускных пунктах страны, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.
Попытки ввоза в страну незадекларированного золота предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Грузии и гражданина Греции были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом в 202,34 грамма. Контрабанда оценивается в 21,4 тысячи лари.
В Грузии пресекли контрабанду золотых украшений и монет>>
Гражданина Грузии оштрафовали на 3,2 тысячи лари, а материалы по делу гражданина Греции переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
Кроме того, ввезти в Грузию золото незаконным путем пытался и гражданин Армении. В ходе досмотра его личного багажа на пропускном пункте "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница), таможенники нашли незадекларированные золотые слитки общим весом 100 граммов.
Стоимость обнаруженного контрабандного товара составила более 17,5 тысячи лари. Детали дела изучает Следственная служба Минфина Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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