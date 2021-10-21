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"Спутника V" проходит финальную стадию одобрения ВОЗ

"Спутника V" проходит финальную стадию одобрения ВОЗ

Российская сторона рассчитывает, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T08:01+0400

2021-10-21T08:01+0400

2021-10-21T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Предквалификационный отбор российской вакцины "Спутника V" для одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вступает в финальную стадию, подтвердили в организации, передает РИА Новости со ссылкой на разработчиков вакцины.Как отметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в РФПИ рассчитывают, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев.В конце сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко встретился с гендиректором организации Тедросом Гебрейесусом. Стороны убедились, что препятствий для работы по признанию "Спутника" нет.По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, основные трудности на этом пути связаны "с борьбой за средства международных валютных фондов". Из них финансируют вакцинацию в странах, которые не смогли разработать свой аналог или не имеют денег для закупки. По его словам, это десятки миллиардов долларов."Спутник V""Спутник V" – первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года.Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/marokkanskaya-laboratoriya-planiruet-proizvodit-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-v-261318279.html

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