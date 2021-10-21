https://sputnik-georgia.ru/20211021/tbilgorsud-prinyal-reshenie-ne-otpuskat-na-svobodu-napavshikh-na-zhurnalistov-5-iyulya-261383825.html
Тбилгорсуд принял решение не отпускать на свободу напавших на журналистов 5 июля
Тбилгорсуд принял решение не отпускать на свободу напавших на журналистов 5 июля
Во время предварительных слушаний адвокаты задержанных выступили с ходатайством отпустить всех задержанных под залог 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T21:07+0400
2021-10-21T21:07+0400
2021-10-21T21:07+0400
происшествия
новости
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тбилисский городской суд
беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд на очередном заседании принял решение не менять меру пресечения для 27 задержанных из-за событий 5 июля.В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. По делу были задержаны 27 человек.Во время предварительных слушаний адвокаты задержанных выступили с ходатайством отпустить всех задержанных под залог, однако суд прислушался к стороне обвинения, которая опасалась совершения нового преступления или побега.Все 27 задержанных останутся за решеткой до приговора.Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии .В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210723/Glava-MVD-Gruzii-rasskazal-o-srokakh-aresta-organizatorov-napadeniy-na-zhurnalistov-252395315.html
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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
Тбилгорсуд принял решение не отпускать на свободу напавших на журналистов 5 июля
Во время предварительных слушаний адвокаты задержанных выступили с ходатайством отпустить всех задержанных под залог
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд на очередном заседании принял решение не менять меру пресечения для 27 задержанных из-за событий 5 июля.
В этот день противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. По делу были задержаны 27 человек.
Во время предварительных слушаний адвокаты задержанных выступили с ходатайством отпустить всех задержанных под залог, однако суд прислушался к стороне обвинения, которая опасалась совершения нового преступления или побега.
Все 27 задержанных останутся за решеткой до приговора.
Их обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии .
В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
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