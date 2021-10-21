https://sputnik-georgia.ru/20211021/tsska--olimpiakos-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261383311.html

ЦСКА – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубам ЦСКА и Олимпиакос 21.10.2021, Sputnik Грузия

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спорт

цска

баскетбол

евролига

прогнозы результатов футбольных матчей

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На старте регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА оступился, проиграв на выезде "Милану" (74:84). Но после этой осечки "армейцы" взяли себя в руки и одержали пять побед подряд – дважды в Единой Лиге ВТБ и три раза в Евролиге.К матчу против греческого "Олимпиакоса" ЦСКА подошел с двумя серьезными кадровыми потерями. Но если центровой Никола Милутинов уже давно в лазарете, то потеря Торнике Шенгелия стала настоящим ударом для московского клуба. Капитан сборной Грузии травмировал плечо во встрече против питерского "Зенита" (77:67) и выбыл, как минимум, на два месяца.Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца >>В двух последних матчах ЦСКА в Евролиге грузинский форвард становился не только самым результативным игроком в своей команде, но и признавался MVP всего тура. Нет сомнений в том, что отсутствие Шенгелия на паркете скажется на результативности "армейцев".Что касается "Олимпиакоса", то греческий клуб имеет аналогичные с ЦСКА показатели в Евролиге – три победы и одно поражение. Причем "Барселоне" греки проиграли только в овертайме. Правда, стоит также отметить, что все победы "Олимпиакос" добыл на домашнем паркете.В прошлом чемпионате Евролиги ЦСКА оба матча у своего принципиального соперника выиграл. Дома "армейцы" победили 85:68, а на выезде 75:74.По мнению букмекеров ЦСКА является фаворитом и предстоящего матча. На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1,64 (против 2,55 у гостей). Но делать прогноз на исход противостояния я не стану.В четырех матчах Евролиги ЦСКА, в среднем, набирал 82 очка за игру. Но этот показатель, в основном, получается из-за крупной победы над "Анадолу Эфес" (100:96). В трех других матчах "армейцы" не были столь мощны – 74, 77 и 78 очков. То есть команда ни разу не преодолела отметку в 80 баллов. Думаю, нечто подобное мы увидим и в предстоящей игре. Особенно с учетом отсутствия на паркете Шенгелия.Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 78.5 очков за 1,86.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, цска, баскетбол, евролига, прогнозы результатов футбольных матчей