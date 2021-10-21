https://sputnik-georgia.ru/20211021/tsska--olimpiakos-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261383311.html
ЦСКА – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
ЦСКА – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубам ЦСКА и Олимпиакос 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T20:48+0400
2021-10-21T20:48+0400
2021-10-21T21:52+0400
спорт
цска
баскетбол
евролига
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261382822_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_3db20e20789d98597f4061f8e9027b2e.jpg
На старте регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА оступился, проиграв на выезде "Милану" (74:84). Но после этой осечки "армейцы" взяли себя в руки и одержали пять побед подряд – дважды в Единой Лиге ВТБ и три раза в Евролиге.К матчу против греческого "Олимпиакоса" ЦСКА подошел с двумя серьезными кадровыми потерями. Но если центровой Никола Милутинов уже давно в лазарете, то потеря Торнике Шенгелия стала настоящим ударом для московского клуба. Капитан сборной Грузии травмировал плечо во встрече против питерского "Зенита" (77:67) и выбыл, как минимум, на два месяца.Серьезная травма у Шенгелия - грузинский баскетболист пропустит два месяца >>В двух последних матчах ЦСКА в Евролиге грузинский форвард становился не только самым результативным игроком в своей команде, но и признавался MVP всего тура. Нет сомнений в том, что отсутствие Шенгелия на паркете скажется на результативности "армейцев".Что касается "Олимпиакоса", то греческий клуб имеет аналогичные с ЦСКА показатели в Евролиге – три победы и одно поражение. Причем "Барселоне" греки проиграли только в овертайме. Правда, стоит также отметить, что все победы "Олимпиакос" добыл на домашнем паркете.В прошлом чемпионате Евролиги ЦСКА оба матча у своего принципиального соперника выиграл. Дома "армейцы" победили 85:68, а на выезде 75:74.По мнению букмекеров ЦСКА является фаворитом и предстоящего матча. На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1,64 (против 2,55 у гостей). Но делать прогноз на исход противостояния я не стану.В четырех матчах Евролиги ЦСКА, в среднем, набирал 82 очка за игру. Но этот показатель, в основном, получается из-за крупной победы над "Анадолу Эфес" (100:96). В трех других матчах "армейцы" не были столь мощны – 74, 77 и 78 очков. То есть команда ни разу не преодолела отметку в 80 баллов. Думаю, нечто подобное мы увидим и в предстоящей игре. Особенно с учетом отсутствия на паркете Шенгелия.Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 78.5 очков за 1,86.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261382822_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_39274d9d91d37b06b6dc422ecffa780e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, цска, баскетбол, евролига, прогнозы результатов футбольных матчей
ЦСКА – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
20:48 21.10.2021 (обновлено: 21:52 21.10.2021)
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубам ЦСКА и Олимпиакос
На старте регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА оступился, проиграв на выезде "Милану" (74:84). Но после этой осечки "армейцы" взяли себя в руки и одержали пять побед подряд – дважды в Единой Лиге ВТБ и три раза в Евролиге.
К матчу против греческого "Олимпиакоса" ЦСКА подошел с двумя серьезными кадровыми потерями. Но если центровой Никола Милутинов уже давно в лазарете, то потеря Торнике Шенгелия стала настоящим ударом для московского клуба. Капитан сборной Грузии травмировал плечо во встрече против питерского "Зенита" (77:67) и выбыл, как минимум, на два месяца.
В двух последних матчах ЦСКА в Евролиге грузинский форвард становился не только самым результативным игроком в своей команде, но и признавался MVP всего тура. Нет сомнений в том, что отсутствие Шенгелия на паркете скажется на результативности "армейцев".
Что касается "Олимпиакоса", то греческий клуб имеет аналогичные с ЦСКА показатели в Евролиге – три победы и одно поражение. Причем "Барселоне" греки проиграли только в овертайме. Правда, стоит также отметить, что все победы "Олимпиакос" добыл на домашнем паркете.
В прошлом чемпионате Евролиги ЦСКА оба матча у своего принципиального соперника выиграл. Дома "армейцы" победили 85:68, а на выезде 75:74.
По мнению букмекеров ЦСКА является фаворитом и предстоящего матча. На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1,64 (против 2,55 у гостей). Но делать прогноз на исход противостояния я не стану.
В четырех матчах Евролиги ЦСКА, в среднем, набирал 82 очка за игру. Но этот показатель, в основном, получается из-за крупной победы над "Анадолу Эфес" (100:96). В трех других матчах "армейцы" не были столь мощны – 74, 77 и 78 очков. То есть команда ни разу не преодолела отметку в 80 баллов. Думаю, нечто подобное мы увидим и в предстоящей игре. Особенно с учетом отсутствия на паркете Шенгелия.
Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 78.5 очков за 1,86.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.