https://sputnik-georgia.ru/20211021/v-gruzii-proshla-prezentatsiya-morskoy-transportnoy-strategii-261372239.html
В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии
В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии
Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:42+0400
2021-10-21T16:42+0400
2021-10-21T17:06+0400
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новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Презентация рабочего документа морской транспортной стратегии Грузии прошла в черноморском городе Батуми (регион Аджария), сообщает Агентство морского транспорта страны.Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей, а также процедур и требований по гармонизации погрузки грузов и их разгрузки с грузовых судов. Развитие этой стратегии является одним из приоритетов правительства Грузии.В мероприятии приняли участие директор Европейской комиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренс Мередит, посол ЕС в Грузии Карл Харцель и другие члены делегации ЕС.Когда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия >>"Интерес делегации и дипломатов ЕС к морскому сектору и морской стратегии Грузии подчеркивает поддержку ЕС региона и важность укрепления связей с Черным морем", - отметила Иоселиани.Делегация Евросоюза посетила и ознакомилась с работой порта и терминала Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, агентство морского транспорта
В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии
16:42 21.10.2021 (обновлено: 17:06 21.10.2021)
Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Презентация рабочего документа морской транспортной стратегии Грузии прошла в черноморском городе Батуми (регион Аджария), сообщает Агентство морского транспорта страны
.
Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей, а также процедур и требований по гармонизации погрузки грузов и их разгрузки с грузовых судов. Развитие этой стратегии является одним из приоритетов правительства Грузии.
"Документ рассчитан на период до 2030 года и включает упорядоченный план развития морского транспортного сектора Грузии", - заявила директор Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.
В мероприятии приняли участие директор Европейской комиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренс Мередит, посол ЕС в Грузии Карл Харцель и другие члены делегации ЕС.
"Интерес делегации и дипломатов ЕС к морскому сектору и морской стратегии Грузии подчеркивает поддержку ЕС региона и важность укрепления связей с Черным морем", - отметила Иоселиани.
Делегация Евросоюза посетила и ознакомилась с работой порта и терминала Батуми.
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