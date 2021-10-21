https://sputnik-georgia.ru/20211021/v-gruzii-proshla-prezentatsiya-morskoy-transportnoy-strategii-261372239.html

В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии

В Грузии прошла презентация морской транспортной стратегии

Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T16:42+0400

2021-10-21T16:42+0400

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агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Презентация рабочего документа морской транспортной стратегии Грузии прошла в черноморском городе Батуми (регион Аджария), сообщает Агентство морского транспорта страны.Стратегия предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей, а также процедур и требований по гармонизации погрузки грузов и их разгрузки с грузовых судов. Развитие этой стратегии является одним из приоритетов правительства Грузии.В мероприятии приняли участие директор Европейской комиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренс Мередит, посол ЕС в Грузии Карл Харцель и другие члены делегации ЕС.Когда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия >>"Интерес делегации и дипломатов ЕС к морскому сектору и морской стратегии Грузии подчеркивает поддержку ЕС региона и важность укрепления связей с Черным морем", - отметила Иоселиани.Делегация Евросоюза посетила и ознакомилась с работой порта и терминала Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, агентство морского транспорта