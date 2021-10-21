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В Грузии у иностранцев пытались "отжать" земельный участок стоимостью более 4 млн лари
В Грузии у иностранцев пытались "отжать" земельный участок стоимостью более 4 млн лари
Обвиняемому в мошенничестве грозит лишение свободы от шести до девяти лет 21.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Задержан мошенник, пытавшийся завладеть дорогостоящим земельным участком, принадлежащим иностранным гражданам в пригороде Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками путем махинаций пытался присвоить 39,9 тысячи квадратных метра земли в Цавкиси (пригород Тбилиси), принадлежащего иностранцам.Вакцина или витамин С? Клиника в Тбилиси оказалась в центре скандала&gt;&gt;Стоимость участка оценивается в 4 412 100 лари. Чтобы завладеть землей, задержанный использовать фальшивую доверенность на итальянском языке, якобы выданную в городе Генуя.Обвиняемый нашел покупателя, готового приобрести земельный участок за 130 тысяч долларов. Он был задержан в момент заключения сделки.Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка мошенничества в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Принимаются соответствующие меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии

В Грузии у иностранцев пытались "отжать" земельный участок стоимостью более 4 млн лари

11:44 21.10.2021 (обновлено: 13:00 21.10.2021)
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Наручники - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik
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Обвиняемому в мошенничестве грозит лишение свободы от шести до девяти лет
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Задержан мошенник, пытавшийся завладеть дорогостоящим земельным участком, принадлежащим иностранным гражданам в пригороде Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками путем махинаций пытался присвоить 39,9 тысячи квадратных метра земли в Цавкиси (пригород Тбилиси), принадлежащего иностранцам.
Вакцина или витамин С? Клиника в Тбилиси оказалась в центре скандала>>
Стоимость участка оценивается в 4 412 100 лари. Чтобы завладеть землей, задержанный использовать фальшивую доверенность на итальянском языке, якобы выданную в городе Генуя.
Обвиняемый нашел покупателя, готового приобрести земельный участок за 130 тысяч долларов. Он был задержан в момент заключения сделки.
Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка мошенничества в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
Принимаются соответствующие меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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