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В одной из тбилисских клиник пациентов "прививали" от гриппа... витамином С

В одной из тбилисских клиник пациентов "прививали" от гриппа... витамином С

Кто на что горазд, на том и зарабатывает. Медики-мошенники воспользовались приближением сезона гриппа 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T17:11+0400

2021-10-20T17:11+0400

2021-10-20T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В одной из клиник Тбилиси разразился скандал - пришедшие сюда вакцинироваться от гриппа граждане обнаружили, что вместо дорогостоящего французского препарата им вводят совершенно другое лекарство.Как сообщают грузинские СМИ, речь идет о клинике Гогелия, расположенной в центре столицы. Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы>>По словам горожан, они пришли в клинику для того, чтобы сделать четырехкомпонентную вакцину против гриппа, и заплатили за это 75 лари. Прививки делали как взрослым, так и детям. Однако один из посетителей в чем-то усомнился и потребовал показать ему упаковку от вакцины, но получил категорический отказ и приказ немедленно покинуть клинику. Это еще больше укрепило подозрения пациентов в недобросовестности медперсонала, и они вызвали полицию.До приезда патрульной полиции медперсонал сам в спешном порядке покинул здание клиники. А проведенный правоохранителями даже поверхностный осмотр кабинета показал, что вместо вакцины пациентам вводили витамин С, препарат не вредный, но никак не защищающий от гриппа.В Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии фактически подтвердили факт мошенничества, заявив, что у клиники Гогелия не было разрешения и сертификата на иммунизацию."Врач, который провел иммунизацию, не имеет сертификата, более того, в прошлом году он был уличен в фальсификации сертификатов и против него было возбуждено уголовное дело", - заявил представитель агентства.По предварительным данным, только сегодня жертвами мошенников стали человек 35, которые пришли сюда привиться от гриппа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грипп, вакцинация от коронавируса