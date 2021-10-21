https://sputnik-georgia.ru/20211021/v-tbilisi-zaderzhali-11-narkotorgovtsev--kadry-spetsoperatsii-261364563.html

В Тбилиси задержали 11 наркоторговцев – кадры спецоперации

В Тбилиси задержали 11 наркоторговцев – кадры спецоперации

Задержанным грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Спецоперация по задержанию 11 предполагаемых наркоторговцев прошла в грузинской столице, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе на брифинге в четверг.Все задержания произошли в течение последних десяти дней на окраине Тбилиси в Поничала. Возраст задержанных от 20 до 65 лет.Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество>>Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.Во время обыска в доме одного из обвиняемых правоохранители изъяли три упаковки героина и предметы, необходимые для расфасовки наркотиков – электронные весы и ложку.По словам Челидзе, один из задержанных – иностранец. Помимо наркотиков, в его доме изъяли денежную сумму в размере тысячи лари (около 320 долларов США). По данным МВД, деньги были получены в результате сбыта наркотических веществ.МВД Грузии обнародовало кадры задержаний и контрольных закупок:Поничала в Тбилиси считается "гнездом наркоторговецв" – основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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