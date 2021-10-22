https://sputnik-georgia.ru/20211022/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-155-261392227.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 155

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 155

За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, вылечились 2 507 пациентов, а с начала пандемии - 624 688 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T10:50+0400

2021-10-22T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 155. Скончались 40 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 684 337 случаев заражения. Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 507 человек, с начала пандемии - 624 688. Скончались 9 657.За сутки сделано 49 960 тестов, в том числе 32 008 на антиген и 17 952 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,32%, за последние 14 дней - 8,89%, за последние семь дней – 8,99%.К этому времени в Грузии сделано 1 938 274 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 5 309.В карантине в настоящее время находятся 48 человек, в стационарах - 5 895, в ковид-гостиницах – 1 003.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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