Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38%
09:01 22.10.2021 (обновлено: 09:10 22.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliОчередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 22,4% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 1,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 80 тысяч тонн минеральной и пресной воды, примерно 78,6 тысячи тонн ферросплавов, более 34 тысяч тонн натурального виноградного вина, 24 тысячи тонн фруктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 256 тысяч тонн.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
Из России также завезли около 254,3 тысячи тонн нефтяных газов, 167 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 22,1 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
Насколько важен российский рынок?
Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.
"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.
Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.
Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян. С другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли.
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
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