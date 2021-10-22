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Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38%
Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38%
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T09:01+0400
2021-10-22T09:10+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 22,4% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 1,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 80 тысяч тонн минеральной и пресной воды, примерно 78,6 тысячи тонн ферросплавов, более 34 тысяч тонн натурального виноградного вина, 24 тысячи тонн фруктов и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 256 тысяч тонн.Из России также завезли около 254,3 тысячи тонн нефтяных газов, 167 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 22,1 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Насколько важен российский рынок?Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти &gt;&gt;"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38%

09:01 22.10.2021 (обновлено: 09:10 22.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliОчередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"
Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 22,4% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 1,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 80 тысяч тонн минеральной и пресной воды, примерно 78,6 тысячи тонн ферросплавов, более 34 тысяч тонн натурального виноградного вина, 24 тысячи тонн фруктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 256 тысяч тонн.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
Из России также завезли около 254,3 тысячи тонн нефтяных газов, 167 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 22,1 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.

Насколько важен российский рынок?

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.
Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти >>
"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.
Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.
Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян. С другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли.
Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья - Sputnik Грузия
Иосиф Арчвадзе
эксперт по экономическим вопросам, профессор
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
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