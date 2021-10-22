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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-kovid-infitsirovannym-prinyat-uchastie-v-vyborakh-instruktsiya-tsik-gruzii--261405659.html
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
Необходимо пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0) 22.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-22T15:50+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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цик грузии
местные выборы
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в клиниках либо на самоизоляции из-за ковид-инфекции, должны уведомить Центральную избирательную комиссию о желании принять участие во втором туре местных выборов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани на брифинге в пятницу.Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии&gt;&gt;Эта категория граждан должна с 23 по 25 октября пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0).Находящиеся на самоизоляции граждане имеют право потребовать принести им переносную урну для голосования. А для находящихся в клиниках или ковид-гостиницах будут открыты спецучастки. На спецучастках голосование пройдет только за кандидатов в мэры.Второй тур выборов в Грузии пройдет 30 октября. Жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мажоритарных депутатов в сакребуло (местный совещательный орган).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии

15:50 22.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliНа избирательном участке во время голосования
На избирательном участке во время голосования - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Необходимо пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0)
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в клиниках либо на самоизоляции из-за ковид-инфекции, должны уведомить Центральную избирательную комиссию о желании принять участие во втором туре местных выборов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани на брифинге в пятницу.
Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии>>
Эта категория граждан должна с 23 по 25 октября пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0).
Находящиеся на самоизоляции граждане имеют право потребовать принести им переносную урну для голосования. А для находящихся в клиниках или ковид-гостиницах будут открыты спецучастки. На спецучастках голосование пройдет только за кандидатов в мэры.
Второй тур выборов в Грузии пройдет 30 октября. Жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мажоритарных депутатов в сакребуло (местный совещательный орган).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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