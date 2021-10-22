https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-kovid-infitsirovannym-prinyat-uchastie-v-vyborakh-instruktsiya-tsik-gruzii--261405659.html
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
Необходимо пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0) 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T15:50+0400
2021-10-22T15:50+0400
2021-10-22T15:50+0400
местные выборы в грузии 2021
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второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в клиниках либо на самоизоляции из-за ковид-инфекции, должны уведомить Центральную избирательную комиссию о желании принять участие во втором туре местных выборов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани на брифинге в пятницу.Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии>>Эта категория граждан должна с 23 по 25 октября пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0).Находящиеся на самоизоляции граждане имеют право потребовать принести им переносную урну для голосования. А для находящихся в клиниках или ковид-гостиницах будут открыты спецучастки. На спецучастках голосование пройдет только за кандидатов в мэры.Второй тур выборов в Грузии пройдет 30 октября. Жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мажоритарных депутатов в сакребуло (местный совещательный орган).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, цик грузии, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
Необходимо пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0)
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в клиниках либо на самоизоляции из-за ковид-инфекции, должны уведомить Центральную избирательную комиссию о желании принять участие во втором туре местных выборов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани на брифинге в пятницу.
Эта категория граждан должна с 23 по 25 октября пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0).
Находящиеся на самоизоляции граждане имеют право потребовать принести им переносную урну для голосования. А для находящихся в клиниках или ковид-гостиницах будут открыты спецучастки. На спецучастках голосование пройдет только за кандидатов в мэры.
Второй тур выборов в Грузии пройдет 30 октября. Жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мажоритарных депутатов в сакребуло (местный совещательный орган).
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