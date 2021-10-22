https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-kovid-infitsirovannym-prinyat-uchastie-v-vyborakh-instruktsiya-tsik-gruzii--261405659.html

Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии

Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии

Необходимо пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0) 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T15:50+0400

2021-10-22T15:50+0400

2021-10-22T15:50+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

цик грузии

местные выборы

выборы

второй тур местных выборов 2021 в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23366/12/233661248_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_ffd6ae543bc16b8966440a8d01afe982.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в клиниках либо на самоизоляции из-за ковид-инфекции, должны уведомить Центральную избирательную комиссию о желании принять участие во втором туре местных выборов, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Хатуна Иоселиани на брифинге в пятницу.Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии>>Эта категория граждан должна с 23 по 25 октября пройти специальную регистрацию, позвонив по номеру телефона 2 51-00-51 (0).Находящиеся на самоизоляции граждане имеют право потребовать принести им переносную урну для голосования. А для находящихся в клиниках или ковид-гостиницах будут открыты спецучастки. На спецучастках голосование пройдет только за кандидатов в мэры.Второй тур выборов в Грузии пройдет 30 октября. Жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мажоритарных депутатов в сакребуло (местный совещательный орган).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, цик грузии, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии