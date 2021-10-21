https://sputnik-georgia.ru/20211021/reshayuschaya-bitva-kto-gde-i-za-chto-budet-borotsya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-gruzii-261382921.html

Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии

Решающая битва: кто, где и за что будет бороться во втором туре выборов в Грузии

В первом туре, казалось, партии "выжали" все свои ресурсы, но их активность в последние дни говорит об обратном 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T20:29+0400

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грузия

аналитика

колумнисты

единое нацдвижение

грузинская мечта

выборы

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До второго тура выборов в органы местной власти Грузии остались считанные дни. Партии мобилизуют сторонников и готовятся к "решающей битве". Решающей битва будет в 20 городах и районах (из 64), где ни один из кандидатов в мэры не смог набрать достаточное для победы количество голосов.С сакребуло в принципе все и так ясно. ЦИК уже представил предварительную картину составов городских советов.Выборы назначены на 30 октября. В голосовании смогут принять участие около 2 миллионов человек, то есть около 59% от общего числа избирателей по стране.ЦИК Грузии официально назначил второй тур местных выборов>>Во всех муниципалитетах, где назначены вторые туры мэров, будут представлены кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В 17 из них, в том числе в Тбилиси, конкурентами "Мечты" будут кандидаты главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".В остальных муниципалитетах борьба развернется между "Мечтой" и партией экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" в Цагери, партией экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе "Единая Грузия" в Тианети и независимым кандидатом в Озургети.Каладзе vs МелияСерьезная битва развернется в Тбилиси, где, по последним данным ЦИК, проживает более 1 миллиона избирателей. Это чуть меньше трети всех избирателей в стране.Победа на выборах - дело чести для нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Во втором туре Каладзе, набравшему на прошлом голосовании 45% голосов, предстоит побороться с председателем "Нацдвижения" Никой Мелия. У Мелия в копилке 34% голосов. Учитывая то, что решающее слово будет за избирателями других оппозиционных партий, об исходе выборов можно только гадать. Оба кандидата в Тбилиси развернули агрессивную предвыборную кампанию, в которой каждый по-своему завлекает избирателей.Так, Каладзе уже пообещал сделать бюджет города более социальным и направленным в основном на развитие бизнеса и инфраструктуры столицы.Поможем будущему мэру? Назовите три главные проблемы Тбилиси>>В своих предвыборных речах Каладзе делает акцент на недопустимости реванша "Нацдвижения", которое было у власти в 2004-2012 годы.А вот Мелия построил свою предвыборную кампанию на идее компромиссов - власть не должна концентрироваться в одних руках, Тбилиси нужно коалиционное руководство. В состав своего "теневого правительства" он пригласил представителей пяти оппозиционных партий. В случае победы Мелия, руководить мэрией, помимо "Нацдвижения", должны будут представители таких партий, как "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Единая Грузия" и "Дроа".Программа Мелия также более социальная, однако в нее попали и многие интересные урбанистические идеи, предлагаемые в первом туре выборов его конкурентами.Ситуация в регионахЕсли в Тбилиси эксперты все же берутся предугадать исход вторых туров, то в регионах все намного сложнее.Так уже в первом туре в Кутаиси, Батуми и Зугдиди кандидаты от "Нацдвижения" получили хоть небольшое, но все же значимое преимущество.Наиболее сильным удар по правящей партии был нанесен в Зугдиди, в центре региона Самегрело, где кандидату от "Нацдвижения" - отцу Ники Мелия Анзору Мелия - не хватило всего 3% для победы.Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии>>В Кутаиси, Батуми, Сенаки, Цаленджиха и Рустави кандидаты показали практически равные результаты. И если там кандидаты "Нацдвижения" сумели вырваться вперед, то в Рустави чаша весов склонилась в пользу "Грузинской мечты" - кандидат правящей партии обошел своего соперника всего на 1,25%.Кстати, похожая ситуация была и в Телави, где результат "Грузинской мечты" был лучше лишь на 1,3%.В то же время кандидатам "Грузинской мечты" в Цагери и Багдати не хватило лишь десятых процента для победы в первом же туре.В остальных десяти городах и районах в первом туре кандидаты в мэры от правящей партии хоть и обошли соперников, но набрали приблизительно 45%, чего недостаточно для победы.Всеобщая мобилизацияВсе партии – участники выборов мэра с приближением даты второго тура выборов срочно стали искать способы мобилизовать своих избирателей и, что самое главное, привлечь новых.В Грузии хотят запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов>>По итогам первого тура, явка в городах и районах Грузии, где назначены вторые туры, колебалась от 44% до 64%. При этом, самой низкой она была в Зугдиди, а самой высокой - в Цагери. И как показывает многолетний опыт, во втором туре на выборы скорее всего пойдет еще меньше людей. Однако, партии, которые к первому туре "выжали максимум", такой расклад не устраивает.В первом туре над активизацией своих сторонников серьезно поработали и "Грузинская мечта", и "Нацдвижение". Для правящей партии было принципиальным набрать более 43% поддержки, в противном случае ей пришлось бы сдержать свое слово и назначить, как того требовала оппозиция, досрочные парламентские выборы.Исчерпав свой основной ресурс, сейчас обе партии с большим рвением приступили к предвыборной агитации в регионах. По регионам уже несколько дней подряд ездит сам премьер-министр. "Группа поддержки" из столицы презентует новые программы и координирует избирательные штабы своих кандидатов."Нацдвижение" начало с демонстрации силы многотысячной акцией в Тбилиси. Теперь партия усиленно работает над новой программой для привлечения голосов.При этом лидеры обеих партий при первом удобном случае с экраном телевизоров напоминают жителям Грузии о необходимости пойти на выборы и проголосовать.За что борются кандидатыМэры в Грузии избираются на четыре года. У них достаточно обширные полномочия - они утверждают глав районов, принимают решения о награждении и присуждении конкретным лицам почетных статусов, издают приказы и распоряжения, имеют право вето на решения сакребуло и право распустить его.Администрация мэрии разрабатывает бюджет муниципалитета, координирует вопрос военного призыва, принимает решение по экономическим вопросам и вопросам развития, инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии в пределах своего города и района.Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей>>При этом мэр города раз в год обязан отчитываться перед депутатами сакребуло о проделанной работе.Как говорится, есть, за что бороться. Но следует понимать, что эффективность работы мэров напрямую связана с качеством сотрудничества с сакребуло. А в большинстве сакребуло будет доминировать правящая партия, и как в таких условиях будут приниматься решения, если победу одержит оппозиция, пока не особо понятно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, колумнисты, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы