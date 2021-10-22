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Кто примет участие в "Евровидении - 2022"? Стал известен список стран
Кто примет участие в "Евровидении - 2022"? Стал известен список стран
Италия получила право провести конкурс благодаря победе своей рок-группы Måneskin в 2021 году в Роттердаме 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В список стран, которые будут участниками "Евровидения - 2022", вошло 41 государство. Об этом сообщается на официальном сайте европейского песенного конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине.Свое участие в конкурсе подтвердили: Албания, Армения, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Швейцария, Украина, Австралия, Австрия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Грузия, Германия, Ирландия, Израиль, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сан-Марино, Испания, Швеция и Великобритания.Организацией и вещанием крупнейшего конкурса живых исполнителей занимается 41 вещательная компания."Конкурс в 66-й раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения".Напомним, Италия получила право провести конкурс благодаря победе своей рок-группы Måneskin в 2021 году в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524. На втором месте Франция (499 баллов), на третьем Швейцария (432 балла).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, грузия, евровидение, евровидение 2022

Кто примет участие в "Евровидении - 2022"? Стал известен список стран

17:44 22.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкНаграда в руках вокалиста группы Maneskin (Италия) Дамиано Давида
Награда в руках вокалиста группы Maneskin (Италия) Дамиано Давида - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Италия получила право провести конкурс благодаря победе своей рок-группы Måneskin в 2021 году в Роттердаме
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В список стран, которые будут участниками "Евровидения - 2022", вошло 41 государство. Об этом сообщается на официальном сайте европейского песенного конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине.
Свое участие в конкурсе подтвердили: Албания, Армения, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Швейцария, Украина, Австралия, Австрия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Грузия, Германия, Ирландия, Израиль, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сан-Марино, Испания, Швеция и Великобритания.
Певец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"
21 сентября, 12:08
Организацией и вещанием крупнейшего конкурса живых исполнителей занимается 41 вещательная компания.
"Конкурс в 66-й раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения".
Напомним, Италия получила право провести конкурс благодаря победе своей рок-группы Måneskin в 2021 году в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524. На втором месте Франция (499 баллов), на третьем Швейцария (432 балла).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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