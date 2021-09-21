https://sputnik-georgia.ru/20210921/gruziya-primet-uchastie-v-evrovidenii---2022-259763800.html

Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"

Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"

Кто выступит на конкурсе от Грузии, пока не известно. Но свое участие страна официально подтвердила 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T12:08+0400

2021-09-21T12:08+0400

2021-09-21T12:30+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

культура

новости

грузия

италия

евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251741171_0:0:2113:1190_1920x0_80_0_0_0c57de072c41538b657247147b09e0d5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузия примет участие в ежегодном международном конкурсе песни "Евровидение - 2022", говорится в сообщении на официальной странице Eurovision Georgia в Facebook.66-й песенный конкурс состоится в Италии благодаря победе Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. По данным на сегодняшний день, 33 страны подтвердили свое участие в конкурсе 2022 года.Грузия на "Евровидении" за все годы: лучшие и худшие результаты – кто как пел >>>На проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году претендуют сразу пять городов Италии – Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин.Грузию на "Евровидении - 2021" представлял Торнике Кипиани с песней "Ты" ( You), однако певец не смог пробраться в финал. Конкурсантам из Грузии не везет уже четвертый год подряд, и они останавливаются в шаге от финала.Кто выступит на "Евровидении" от Грузии в 2022 году – пока не известно.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, италия, евровидение