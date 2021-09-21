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https://sputnik-georgia.ru/20210921/gruziya-primet-uchastie-v-evrovidenii---2022-259763800.html
Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"
Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"
Кто выступит на конкурсе от Грузии, пока не известно. Но свое участие страна официально подтвердила 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузия примет участие в ежегодном международном конкурсе песни "Евровидение - 2022", говорится в сообщении на официальной странице Eurovision Georgia в Facebook.66-й песенный конкурс состоится в Италии благодаря победе Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. По данным на сегодняшний день, 33 страны подтвердили свое участие в конкурсе 2022 года.Грузия на "Евровидении" за все годы: лучшие и худшие результаты – кто как пел &gt;&gt;&gt;На проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году претендуют сразу пять городов Италии – Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин.Грузию на "Евровидении - 2021" представлял Торнике Кипиани с песней "Ты" ( You), однако певец не смог пробраться в финал. Конкурсантам из Грузии не везет уже четвертый год подряд, и они останавливаются в шаге от финала.Кто выступит на "Евровидении" от Грузии в 2022 году – пока не известно.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, италия, евровидение

Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"

12:08 21.09.2021 (обновлено: 12:30 21.09.2021)
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© photo: Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Певец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Кто выступит на конкурсе от Грузии, пока не известно. Но свое участие страна официально подтвердила
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузия примет участие в ежегодном международном конкурсе песни "Евровидение - 2022", говорится в сообщении на официальной странице Eurovision Georgia в Facebook.
66-й песенный конкурс состоится в Италии благодаря победе Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. По данным на сегодняшний день, 33 страны подтвердили свое участие в конкурсе 2022 года.
Грузия на "Евровидении" за все годы: лучшие и худшие результаты – кто как пел >>>
На проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году претендуют сразу пять городов Италии – Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин.
Грузию на "Евровидении - 2021" представлял Торнике Кипиани с песней "Ты" ( You), однако певец не смог пробраться в финал. Конкурсантам из Грузии не везет уже четвертый год подряд, и они останавливаются в шаге от финала.
Кто выступит на "Евровидении" от Грузии в 2022 году – пока не известно.
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