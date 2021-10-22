https://sputnik-georgia.ru/20211022/milliard-dollarov-na-pereselenie-iz-byudzheta-ssha-profinansiruyut-afganskikh-bezhentsev-261414108.html

Миллиард долларов на переселение: из бюджета США профинансируют афганских беженцев

Миллиард долларов на переселение: из бюджета США профинансируют афганских беженцев

Средства предоставляются для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники" 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Выделение из федерального бюджета США почти одного миллиарда долларов на операции, связанные с переселением афганских беженцев, одобрил президент страны Джо Байден."Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США... я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 миллиона, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники" и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане", - цитирует документ, направленный президентом госсекретарю США Энтони Блинкену, РИА Новости.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.* – Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/261351059.html

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