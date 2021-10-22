https://sputnik-georgia.ru/20211022/polovina-uchiteley-v-gruzii-ne-proshla-minimalnyy-porog-v-teste-na-kompetentnost-261416353.html

Половина учителей в Грузии не прошла минимальный порог в тесте на компетентность

Половина учителей в Грузии не прошла минимальный порог в тесте на компетентность

Часть учителей не удовлетворяют минимальным требованиям для преподавания и, все равно продолжают работать в школе, заявил эксперт 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T23:36+0400

2021-10-22T23:36+0400

2021-10-22T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Из 5 340 практикующих педагогов, прошедших тест на компетентность учителей, 2 886 не смогли пройти минимальный порог, сообщает телеканал "Палитраньюс".Летом этого года для прохождения теста предметной компетентности было зарегистрировано 7 327 практикующих учителей, хотя приняли в нем участие 5 340 человек.Что касается проверки профессиональных навыков, то в 2021 году всего было зарегистрировано 5 912 практикующих учителей, из которых на экзамене появились 4 137 человек. Минимальный порог не смогли пройти 2 365 практикующих учителей.Как такое случилось – взгляд экспертаЭксперт в сфере образования Резо Апхазава в интервью Sputnik Грузия сказал, что результатом данной ситуации стало то, что часть учителей не удовлетворяют те минимальные компетенции, которые необходимы для преподавания, и, несмотря на это, все равно продолжают работать в школе."Важно, что политика учителей была более эффективной в Грузии, чтобы была ротация, замещение учителей квалифицированными кадрами. Для этого, с одной стороны, важно начать популяризацию самой профессии, для чего необходимы достойные зарплаты, чтобы у молодежи появилось большее желание. Также создавать меньше бюрократических барьеров, чтобы и молодежь, и квалифицированные кадры захотели начать работать в школах, в противном случае мы не достигнем ни одной задачи, поставленной министерством образования. Никакое проведение реформ, ни создание внешней периферийной инфраструктуры не поможет, если сам учителей не ориентирован на развитие и изменения", - говорит Апхазава.Эксперт подчеркнул, что не видит ничего трагичного в том, что некоторые срезаются, экзамены для того и есть – кто-то их сдает, а кто-то – нет. Однако важно, чтобы в Грузии не прекращали заботиться о процессе оценке квалификации."С другой стороны, важно, чтобы процесс системы развития учителей стал более гибким и эффективным, а базар профессионального развития не был только у Минобразования, не был бы монополизирован", - заявил Апхазава.По его мнению, важно, чтобы гражданский сектор, высшие учебные заведения, профессиональные ассоциации учителей были бы больше подключены в процесс профессионального развития педагогов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии