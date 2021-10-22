https://sputnik-georgia.ru/20211022/shest-metrov-v-sekundu---samaya-bystraya-kanatnaya-doroga-poyavitsya-v-svaneti-261406915.html

Шесть метров в секунду - самая быстрая канатная дорога появится в Сванети

Шесть метров в секунду - самая быстрая канатная дорога появится в Сванети

Строительство новой канатной дроги гондольного типа завершится в Сванети до конца года 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T16:56+0400

2021-10-22T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети можно будет за четыре минуты - самую быструю канатную дорогу построят в Грузии до конца 2021 года.На строительство новой ультрасовременной канатной дороги Хацвали-Зурулди, длина которой 1421 метр, правительство выделило 34 миллиона лари (11,3 млн. долларов).На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари>>Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от Местии. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году."Группа Doppelmayr сотрудничает с Компанией по развитию зимних курортов Грузии с 1986 года. На данный момент ведется строительство 10-местной канатной дороги гондольного типа. Скорость канатки - 6 метров в секунду. Подняться на гору Хацвали можно будет за четыре минуты", - заявил представитель Doppelmayr на Южном Кавказе и Казахстане Николоз Грдзелидзе журналистам.Новый сезон – новые правилаВ Грузии идет активная подготовка к зимнему туристическому сезону - разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны.По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.Горнолыжный сезон завершился в Грузии>>Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, туризм, зимние курорты грузии