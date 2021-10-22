https://sputnik-georgia.ru/20211022/sluchai-infitsirovaniya-covid-19-v-shkolakh-gruzii-neznachitelno-snizilis---minobrazovaniya-261401442.html

Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования

Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования

К этому времени в стране на дистанционный режим обучения переведены 219 школ и 493 отдельных класса 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T14:19+0400

2021-10-22T14:19+0400

2021-10-22T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Инфицирование коронавирусом в системе образования несколько снизилось, но ситуация по-прежнему остается серьезной.Как сообщается на сайте Минобразования Грузии, по стране из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 219 школ и 493 отдельных класса.Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах>> Что касается уровня инфицирования, то, по данным прошлой недели, вирус был подтвержден у 1,1% учителей и 0,5% учащихся, что ниже, чем на предыдущей неделе. По данным министерства образования, на данном этапе вакцинировано 69,3% учителей и школьного административного персонала. Дистанционное преподавание ведут 89 учителей из группы риска. Чтобы обеспечить безопасную среду в школах, вакцинированные двумя дозами учителя активно проходят тестирование на COVID-19 раз в 14 дней, а те, кто не полностью или не вакцинирован вообще, раз в семь дней.В Грузии 2 084 государственные школы, в которых работают 62 699 учителей и учатся 609,1 тысячи детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, образование, коронавирус covid-19